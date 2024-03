«Martine» fête ses 70 ans : voici 4 choses à savoir sur la célèbre série

Martine va à la mer, à la montagne, à l’école, fait du camping… La célèbre petite Martine fête cette année ses 70 ans. À cette occasion, voici 4 choses à savoir sur cette série intemporelle, qui a marqué des générations d’enfants, en France et dans le monde.

Martine est née en Belgique

Le personnage de Martine a vu le jour en 1954, pendant les Trente Glorieuses, en Belgique, à Tournai. Il est né de la plume de Gilbert Delahaye (1923-1997) et des pinceaux de l’illustrateur Marcel Marlier (1930-2011). Pour les éditions Casterman, les auteurs belges ont créé 60 albums de Martine, qui se sont vendus à 120 millions d’exemplaires en langue française.

©Marcel Marlier et Gilbert Delahaye, 1966/éd.Casterman

Au fil des années, la série a suivi les évolutions de la société. Ainsi, Martine a traversé les congés payés et les départs en vacances, la démocratisation des sports, la libération de la femme, l’évolution des écoles, l’apparition des ordinateurs… Aujourd’hui encore, les albums continuent de séduire les jeunes lecteurs puisqu’ils se vendent à 400.000 exemplaires par an.

Martine s’appelle aussi Tiny, Maja et Zana

Depuis leur création, les aventures de Martine ont été traduites dans une trentaine de langues. Actuellement, l’héroïne de papier à la jupette colorée est présente dans 15 pays, dont l’Italie, le Portugal, la Chine, la Serbie, la Turquie, mais aussi la Hongrie, la Pologne et la Corée, en sachant que plus de 45 millions d'exemplaires ont été vendus en langues étrangères. Et selon les pays, elle ne s’appelle pas Martine - le deuxième prénom le plus populaire de l’époque en France - mais Andreea, Tiny, Maja, Zana, Debbie, Aysegul ou encore Martinka.

©Casterman



La série s'est arrêtée en 2011

La série aux tons pastels, qui a commencé avec «Martine à la ferme» et «Martine en voyage», tous deux publiés en 1954, s’est achevée en 2011 avec le décès du dessinateur Marcel Marlier, qui depuis la mort de Gilbert Delahaye, en 1997, travaillait avec son fils, le scénariste Jean-Louis Mallier. Mais la fillette, accompagnée de son fidèle compagnon Patapouf, a fait son grand retour en librairies 10 ans plus tard, en 2021.

©Casterman

Les éditions Casterman ont publié «Martine au Louvre», qui propose une promenade initiatique dans les collections du plus célèbre musée du monde. Créée à partir des dessins de Marcel Marlier, tirés de précédents numéros, cette nouvelle aventure a été écrite par l’écrivaine et traductrice Rosalind Elland-Goldsmith, à qui l’ont doit également «Martine au Château de Versailles» et «Martine en Bretagne».

Un nouvel album pour son anniversaire

Pour ses 70 ans, et alors que Paris s’apprête à accueillir les Jeux Olympiques, la petite fille gaie et curieuse va cette fois visiter la capitale. En effet, un nouvel album, baptisé «Martine à Paris» (7,95 €) et écrit par Rosalind Elland-Goldsmith, va paraître le 20 mars prochain. Dans cette aventure inédite, Martine et son frère Jean vont rendre visite à leur tante Flo, qui leur a organisé un jeu de piste géant pour leur faire découvrir la ville lumière. Au fil des pages, les deux enfants vont s’émerveiller tout à tour devant les Champs-Élysées, le Sacré-Cœur, Notre-Dame de Paris, la place des Vosges et bien sûr la tour Eiffel.

©Casterman



À l’occasion de cet anniversaire, d'autres événements sont prévus. Du 20 au 11 avril, une exposition gratuite, riche de plusieurs planches originales, s'installera à la galerie Gallimard (Paris 7e), tandis qu'une vente aux enchères d’œuvres originales de Marcel Marlier (sélection de gouaches) se tiendra chez Artcurial à Paris, le 10 avril.