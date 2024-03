La Fnac des Champs-Élysées va fermer ses portes fin 2024

L'emblématique magasin Fnac situé sur la prestigieuse avenue des Champs-Élysées, à Paris, «lourdement déficitaire», va fermer ses portes en fin d’année sans impact sur l’emploi, selon les propos du groupe Fnac Darty, jeudi 21 mars, dans un communiqué.

L'enseigne prestigieuse, ouverte en 1997 et située sur la plus belle avenue du monde, va fermer ses portes à la fin de l'année 2024. «Le projet de fermeture du magasin à la fin de cette année 2024 est la seule décision économiquement raisonnable et socialement responsable», a assuré le groupe dans un communiqué, soulignant que ce point de vente était «lourdement déficitaire depuis de nombreuses années».

«Le maintien de l’emploi» est «garanti à 100%», a précisé le groupe français. Les 101 salariés du magasin se verront proposer «une offre de poste identique à celui occupé, dans les mêmes conditions salariales, au sein d’un autre magasin Fnac de Paris (Ternes, Saint-Lazare, Forum des Halles, Montparnasse, Beaugrenelle)». Selon Fnac Darty, le magasin situé au 74, avenue des Champs-Élysées a été confronté à «de multiples difficultés», notamment l’augmentation «généralisée des charges fixes», à commencer par le loyer, et d'une baisse des ventes «du fait d’une fréquentation du quartier par la clientèle naturelle de l’enseigne en diminution».

Le groupe estimait de fait les perspectives «défavorables», avec «l’orientation de plus en plus marquée de l’avenue vers le commerce de luxe et la clientèle internationale». Fnac Darty est sorti du rouge en 2023 avec un bénéfice net de 50 millions d’euros (contre 32 millions de perte en 2022), sur un chiffre d’affaires de 7,87 milliards d’euros (- 0,9%). Le groupe dit employer 25.000 personnes dans un peu plus d’un millier de magasins, situés dans une douzaine de pays.