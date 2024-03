Dune 3 : Denis Villeneuve met une condition à la réalisation d'un troisième volet

Après avoir confirmé son désir de réaliser le troisième volet de «Dune», Denis Villeneuve y met une condition.

Le réalisateur Denis Villeneuve souffle le chaud et le froid. Après avoir confirmé qu’il réaliserait volontiers le troisième volet de la saga «Dune», le cinéaste a confié au magazine Empire qu’il ne reprendrait les manettes que s’il pense que ce troisième opus peut être meilleur que «Dune : deuxième partie».

Il faut dire que le second volet, en salle depuis le 28 février dernier en France, a reçu un excellent retour critique et public et caracole en tête du box-office mondial avec plus de 500 millions de recettes, détrônant en un peu plus de quinze jours les performances réalisées par «Dune», sorti en 2021. Le réalisateur à la barre de ces deux premiers volets a en effet mis quelques conditions à la réalisation de ce troisième opus, adapté du roman «Dune Messiah».

Pas de précipitation

«Tout d’abord, il faut s’assurer que nous avons un scénario solide. Ce que je veux éviter, c’est de ne pas avoir quelque chose de prêt. Je ne l'ai jamais fait, et maintenant je sens que cela pourrait être dangereux à cause de l'enthousiasme. Nous devons nous assurer que toutes les idées sont sur papier», a ainsi confié Denis Villeneuve, 56 ans, qui en décembre dernier avait pourtant expliqué lors d’une conférence de presse donnée en Corée du Sud, que le scénario était bien avancé voire presque terminé.

Et d’ajouter : «Si nous revenons en arrière, cela doit être réel, cela doit être pertinent. Si jamais je fais 'Dune Messiah', [c’est] parce que ce sera mieux que 'Part Two'», a souligné le cinéaste canadien auprès de nos confrères d'Empire, avant de conclure : «Sinon, je ne le fais pas».

Il a également rappelé qu’après avoir consacré tout son temps ces dernières années à l’adaptation cinématographie de la saga littéraire de Frank Herbert, il lui paraissait bon de prendre le temps. «J'ai fait les deux films consécutivement, ce qui est tout à fait logique pour moi (…) mais cela signifie aussi que j'ai passé six ans sans arrêt à Arrakis et je pense qu'il serait sain de prendre un peu de recul», a rappelé Denis Villeneuve.

Après «Dune : deuxième partie», le réalisateur a en effet prévu dans son prochain film «Cleopatra» de se concentrer sur le destin de la dernière reine d’Egypte. Il se murmure même que Denis Villeneuve pourrait confier le rôle à l’actrice Zendaya. Pour l'heure, sa sortie est prévue en 2025.