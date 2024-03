«Dune Partie 2» : Steven Spielberg est fan du film et de son réalisateur Denis Villeneuve

Le réalisateur multirécompensé Steven Spielberg a chanté les louanges de «Dune : Partie 2», assurant qu’il s’agissait de «l’un des films de science-fiction les plus brillants».

De sacrés compliments. Succès public et critique, «Dune : Partie 2» est aussi adoubé par l’un des cinéastes les plus influents d’Hollywood, Steven Spielberg. Le réalisateur oscarisé, à qui l’on doit pour ne citer qu’eux «Les dents de la mer», «E.T», «Indiana Jones», «La liste de Schindler» ou encore dernièrement «The Fabelmans», a donné son avis sur le second opus de «Dune», de Denis Villeneuve, à l’occasion du podcast «Director’s Cut» de la DGA qui réunissait les deux cinéastes.

Et il n’a pas tari d’éloges. S’adressant directement au réalisateur canadien, Steven Spielberg a lancé à ce dernier «vous avez réalisé l'un des films de science-fiction les plus brillants que j'ai jamais vu».

Denis Villeneuve érigé au rang de «bâtisseur» du 7e art

Plus encore, Steven Spielberg fait entrer Denis Villeneuve au Panthéon des cinéastes qui ont révolutionné le 7e art. «C'est un honneur pour moi de m'asseoir ici et de vous parler», a-t-il déclaré.

«Laissez-moi commencer par dire qu’il y a des cinéastes qui sont des bâtisseurs de mondes», a poursuivi l’artiste de 77 ans, avant de citer le nom des personnalités qui selon lui ont su créer à l’écran des univers à part entière. «À commencer par Méliès et Disney et Kubrick, George Lucas. Ray Harryhausen que j'inclus dans cette liste. Fellini a construit ses propres mondes. Tim Burton. Évidemment Wes Anderson, Peter Jackson, James Cameron, Christopher Nolan, Ridley Scott, Guillermo del Toro. La liste est longue, mais elle n’est pas si longue, et je crois profondément et avec ferveur que vous êtes l’un de ses nouveaux membres», a insisté Steven Spielberg, révélant également la scène qu’il a préférée.

La séquence montrant Timothée Chalamet chevauchant un ver de sable a en effet subjugué le réalisateur. «Cette scène surfant sur les vers des sables est l’une des plus belles choses que j’ai jamais vues. Jamais!», a-t-il déclaré assurant à Denis Villeneuve, qu’il avait réussi à faire «ressembler le désert à un océan». Un hommage en bonne et due forme.