Rachida Dati entend célébrer le compositeur Pierre Boulez en 2025

La ministre de la Culture Rachida Dati a annoncé ce mardi 26 mars vouloir rendre hommage à Pierre Boulez l’année prochaine alors que 2025 marquera le centenaire de la naissance du compositeur décédé en 2016.

Un hommage à la hauteur de l’artiste. Afin de célébrer le centenaire de la naissance du compositeur et chef d’orchestre Pierre Boulez l’année prochaine, la ministre de la culture Rachida Dati a confié à l'ex-directeur général de la Philharmonie de Paris, Laurent Bayle, l’organisation de cet événement dont elle veut faire un rendez-vous «majeur pour la culture et la musique en France».

Pierre Boulez «a marqué de son empreinte le monde de la création contemporaine. Son œuvre, avant-gardiste et novatrice, a influencé de nombreux compositeurs à travers le monde, de même que son engagement de chef d'orchestre visant à confronter constamment les répertoires passés et en devenir», a ainsi souligné la ministre dans un communiqué, précisant que cette commémoration «ne se limitera pas à un hommage au passé et à l'œuvre de Boulez».

Faire le lien avec la nouvelle génération

Ce rendez-vous organisé en lien avec la succession de l’artiste sera aussi «une exploration de l'avenir, interrogeant l'héritage de Boulez par rapport à la création contemporaine et à la nouvelle génération de musiciennes et de musiciens», a noté la ministre.

Une mission dont aura la charge Laurent Bayle qui «a entretenu des relations professionnelles privilégiées avec le compositeur», souligne la ministre. Laurent Bayle a notamment dirigé l'Institut de recherche de coordination acoustique/musique (Ircam), fondé en 1977 par Pierre Boulez.

Né le 26 mars 1925, mort en 2016, Pierre Boulez a été célébré tout au long de sa carrière en France et l’international. Le chef d'orchestre a notamment remporté pas moins de 26 Grammy Awards, faisant de lui le cinquième artiste le plus titré de le cette cérémonie depuis sa création.