Vacances de printemps : ces 5 films à voir en famille

La comédie d'Elie Semoun «Ducobu passe au vert», le film culte «Les Choristes», de retour pour ses vingt ans, «Les aventuriers de l'arche de Noé»… Voici 5 films et dessins animés à voir au cinéma pendant les vacances de printemps qui plairont à toute la famille.

«Ducobu passe au vert»

Ducobu est de retour sur grand écran avec une idée de génie. Cette année, l’élève dissipé au T-shirt jaune et noir, campé par Damien Pauwels, souhaite prendre une année sabbatique pour sauver la planète, à l’image de Greta Thunberg, mais surtout, pour avoir une bonne raison de manquer les cours. Intitulé «Ducobu passe au vert», ce nouveau volet est toujours réalisé par Elie Semoun, qui endosse également la blouse du professeur Latouche. Ce dernier va d’ailleurs connaître un vrai bouleversement puisqu’il va se marier avec Mlle Rateau, en espérant que l’arrivée de cette séduisante prof de sport, incarnée par Caroline Anglade, ne vienne pas tout gâcher.

«Ducobu passe au vert», d’Elie Semoun (1h20), le 3 avril au cinéma.

«Les Explorateurs : l'aventure fantastique»

Réalisé par l'Argentin Gonzalo Gutiérrez, «Les Explorateurs : l'aventure fantastique» met en scène Alfonso, Arthur et Victoria, trois jeunes aventuriers en quête de sensations fortes. Mais difficile de faire les quatre cents coups dans leur petite ville si tranquille. Jusqu’au jour où ils se retrouvent avec une panoplie d’agents secrets imbéciles et obéissants à leurs trousses, et qu’une tempête magique menace de détruire leur maison. Le trio se lance alors dans une incroyable mission, aux côtés de lapins zinzins, de dragons et de machines volantes.

«Les Explorateurs : l'aventure fantastique», de Gonzalo Gutiérrez (1h25), le 3 avril au cinéma.

«S.O.S. Fantômes : la menace de glace»

«S.O.S. Fantômes : la menace de glace», le quatrième volet de la saga principale, promet d’offrir un grand spectacle aux fans de la première heure. L’action se situe où tout a commencé, dans la célèbre caserne de pompiers à New York, avec une réunion entre la nouvelle et l’ancienne génération de chasseurs, qui vont devoir s’unir pour éviter la survenue d’une nouvelle ère glaciaire. Au casting, les spectateurs retrouveront Paul Rudd, Bill Murray, Dan Akroyd, Ernie Hudson, Carrie Coon, Finn Wolfhard, Mckenna Grace ou encore Kumail Nanjiani.

«S.O.S. Fantômes : la menace de glace», de Gil Kenan (1h56), le 10 avril au cinéma.

«Les aventuriers de l'arche de Noé»

La famille devrait passer un bon moment devant «Les aventuriers de l'arche de Noé», un film mêlant action et humour, qui parle de tolérance et d’acceptation de la différence. Plus précisément, on suit l’épopée de Vini et Tito, des souris artistes de music-hall qui rêvent de connaître le succès. Mais leurs projets vont tomber à l’eau lorsque la Terre est noyée par le Déluge. Heureusement, elles parviennent à monter à bord de l’Arche de Noé, sur lequel elles vont devoir affronter les caprices d’une bande d’animaux. Pour apaiser les tensions, Vini et Tito décident alors d’organiser un concours de chansons.

«Les aventuriers de l'arche de Noé», de Sérgio Machado et Alois Di Leo (1h35), le 10 avril au cinéma.

«Les choristes»

Petits et grands pourront également profiter des vacances de Pâques pour retourner à l’internat «Fond de l’Étang», avec Clément Mathieu, Pierre Morhange ou encore l'inoubliable Pépinot. Pour ses 20 ans, le film culte «Les Choristes», porté par Gérard Jugnot et Jean-Baptiste Maunier, revient en effet dans les salles obscures, dès le 10 avril, en version restaurée. Rythmé par des titres qui ont marqué toute une génération, de «Vois sur ton chemin» à «Caresse sur l’océan», le long-métrage de Christophe Barratier a réuni plus de 15 millions de spectateurs à travers le monde.

«Les Choristes», de Christophe Barratier (1h35), le 10 avril au cinéma, en version restaurée.