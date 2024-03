Twitch : le streameur Ninja, star de Fortnite, diagnostiqué d'un cancer

Le streameur Tyler Blevins, connu sous le pseudonyme de «Ninja», a annoncé avoir contracté un mélanome, une forme de cancer de la peau. Il est devenu célèbre principalement sur Twitch grâce au jeu vidéo Fortnite.

Une figure de Twitch touchée par la maladie. Le streameur américain Tyler Blevins, surnommé «Ninja», a été diagnostiqué d'un mélanome de la peau, mercredi 27 mars. À 32 ans, il s'est fait connaître en jouant au jeu vidéo Fortnite.

«Il y avait un grain de beauté sous mon pied que les médecins voulaient enlever juste par précaution. Il s'est avéré qu'il s'agissait d'un mélanome, mais ils sont optimistes car nous l'avons détecté à un stade précoce», a précisé le streameur, après avoir publié un message sur Twitter.

Alright I’m still in a bit of shock but want to keep you all updated. A few weeks ago I went in to a dermatologist for an annual skin/mole check that Jess proactively scheduled for me. There was a mole on the bottom of my foot that they wanted to remove just to be careful. It…

