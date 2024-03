Vendredi saint : quelle est la seule région de France où il est férié ?

Il existe une région en France où le vendredi saint est férié. Il s'agit d'une tradition lointaine qui remonte à l'époque de Napoléon III.

De quoi faire des jaloux. Ceux qui travaillent en Alsace et dans le département de la Moselle auront un jour de repos en plus. Le vendredi saint, jour où l'on célèbre la crucifixion du Christ avant Pâques, est un jour férié uniquement dans cette partie de France.

Pour comprendre pourquoi, il faut remonter à 1871, au moment où la France perdait une guerre contre l’Empire allemand. À cette époque, la région Alsace-Moselle se retrouvait annexée et donc alignée au calendrier de l’Allemagne. Et dans ce pays, le vendredi saint est un jour férié. Il l’est encore aujourd’hui.

L’Alsace-Moselle est aujourd'hui bien française mais la population a préféré garder quelques spécificités.

La relation entre l’Église et l’Etat est bien particulière, faisant exception au principe de laïcité qui s’applique sur l’ensemble du territoire français. Le Concordat, adopté en 1802, régit toujours les rapports de religion.

Ainsi, dans cette région, les religieux sont fonctionnaires, les cultes sont reconnus et financé par l’Etat et les cours de religion sont encore obligatoires à l’école primaire et au collège.