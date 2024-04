Shakira : la chanteuse affirme que ses fils ont détesté le film «Barbie»

C’est dans un entretien accordé au magazine de mode américain «Allure» que Shakira a révélé que ses deux garçons, Milan, 11ans, et Sasha, 9 ans, avaient détesté «Barbie» en raison de l’image négative donnée des hommes dans le film de Greta Gerwig.

Une déception. Alors qu’elle fait la Une du magazine de mode américain «Allure», Shakira a confié que ses deux garçons, Milan, 11ans, et Sasha, 9 ans, avaient profondément détesté «Barbie», le film de Greta Gerwig avec Margot Robbie et Ryan Golsing dans les rôles principaux qui a connu un succès mondial au box-office avec plus de 1,4 milliard de recettes.

Selon la chanteuse, le long-métrage illustre une tendance de la pop-culture actuelle où les hommes sont «empêchés d’être des hommes». «Mes fils ont absolument détesté le film. Ils ont eu le sentiment d’être émasculés. Et je suis d’accord avec eux en partie. J’élève deux garçons. Je veux qu’ils se sentent puissants eux aussi tout en respectant les femmes. J’aime la pop-culture quand elle tente de donner du pouvoir aux femmes sans empêcher les hommes d’être des hommes, de protéger et de subvenir aux besoins. Je suis pour le fait de donner aux femmes tous les outils et la confiance possible, tout cela sans perdre notre essence, sans perdre notre féminité», lance-t-elle.

«Je pense que les hommes ont un rôle à jouer dans la société, tout comme les femmes. Nous sommes complémentaires, et cela ne devrait pas être ignoré», ajoute-t-elle.

«Le fait que les femmes peuvent tout faire comme les hommes ne veut-il pas dire qu’elles devraient le faire ?», l’interroge alors la journaliste. «Pourquoi ne pas partager les tâches avec des personnes qui méritent de le faire, qui ont le devoir de s’en occuper aussi ?», répond la chanteuse, qui n’est pas la première personnalité publique à se montrer critique envers «Barbie».