Paris : l'hôtel particulier de Serge Gainsbourg, devenu un musée, reçoit le label de «maison des illustres»

La Maison Serge Gainsbourg, située au 5 bis de la rue de Verneuil (VIIe), a reçu, ce mardi 2 avril, le label «maison des illustres», créé en 2011 par le ministère de la Culture.

Ce mardi 2 avril, Serge Gainsbourg aurait eu 96 ans. Pour l’occasion, l'historique hôtel particulier du chanteur, située au 5 bis de la rue de Verneuil (VIIe), a reçu le label «maison des illustres». La cérémonie s'est déroulée en présence de la ministre de la Culture Rachida Dati et de sa fille Charlotte Gainsbourg.

Cette dernière a souhaité rendre hommage à son père et s'est dit «tellement fière». «Aujourd’hui, il fait légitimement partie du patrimoine français», a-t-elle ajouté. Une telle reconnaissance était une «nécessité absolue», a précisé la comédienne, se félicitant de «la célébration publique de son génie et de son œuvre».

Déjà plus de 50.000 visiteurs

Plus de 240 maisons ont déjà bénéficié de ce label particulier. Il met en avant «des lieux dont la vocation est de conserver et transmettre la mémoire de femmes et d’hommes qui se sont illustrés dans l’histoire politique, sociale et culturelle de la France», précise le ministère de la Culture sur son site.

Attribué pour une durée de cinq ans, ce label est renouvelable et offre de nombreux avantages, notamment en termes de visibilité pour le lieu, ainsi qu'un accompagnement permettant de bénéficier de l’expertise de certains services locaux et nationaux du ministère la Culture.

Présente lors de la cérémonie, la ministre de la Culture Rachida Dati a également souhaité s'exprimer et célebrer à son tour l'artiste : «Serge Gainsbourg est quelqu’un qui a apporté une fenêtre de liberté, d’espoir et d’espérance quand vous avez des vies qui ne sont pas libres, où il n’y a pas d’art, pas de culture, pas de création, pas d’imagination».

Ouverte depuis le 14 septembre dernier, la Maison de l'artiste, dans laquelle Serge Gainsbourg a vécu jusqu’à sa mort en 1991, a déjà vu passer plus de 50.000 visiteurs. Pour espérer visiter les lieux, il faudra patienter et s'y prendre à l'avance car il n'est déjà plus possible de réserver avant la fin du mois de mai.