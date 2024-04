«Blake et Mortimer» : l'album de bande dessinée mythique «La Marque jaune» va être adapté au cinéma

La société de production Belga Films Group va adapter l'album «La Marque jaune», de la série «Blake et Mortimer». La bande dessinée d'Edgar P. Jacobs, sortie à partir de 1953, est considérée comme un chef d'œuvre de la BD franco-belge.

Blake et Mortimer vont débarquer au cinéma. L'aventure phare des deux héros, «La Marque jaune», va être adaptée sur grand écran. La société Belga Films Group a annoncé à l'AFP que la production devrait commencer à l'automne prochain. Et les producteurs sont ambitieux.

La réalisation a en effet été confiée à Cédric Nicolas Troyan. Le Français a l'habitude des grosses productions puisqu'il a déjà travaillé sur «Le chasseur et la reine des glaces», (Chris Hemsworth, Charlize Theron) en 2016 et sur la série «Furies» (Marina Foïs), sortie en mars dernier sur Netflix. «J'ai grandi avec ces personnages, ils sont très importants», s'est enthousiasmé le réalisateur auprès du média américain Deadline. «Quand Belga Films m'a contacté pour réaliser et produire un film aussi emblématique, il m'a été impossible de laisser passer cette opportunité», a-t-il poursuivi.

Un casting hollywoodien ?

Le scénario a été co-écrit par Jean Kounen («99 francs») et Jay Ferguson. Pour choisir les acteurs qui incarneront Blake et Mortimer, la production s'est attachée les services de Kate Rhodes James («Napoléon», «House of the Dragon»). Le casting ciblera «des acteurs anglais de 30 à 40 ans, mais ne [sera] pas fermé à des stars hollywoodiennes», a déclaré une porte-parole de Belga Films à l'AFP.

Si la série «Blake et Mortimer» a déjà été adaptée en dessin animé, c'est la première fois qu'elle prendra vie au cinéma. «La Marque jaune», sorti entre 1953 et 1954 dans «Le Journal de Tintin», est l'album le plus célèbre d'Edgar P. Jacobs. Vendu à plus de 20 millions d'exemplaires, c'est l'un des plus gros succès de la BD franco-belge, loué pour la qualité de ses dessins et de son scénario.