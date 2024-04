Cinéma : Mathieu Kassovitz va réaliser «The Big War», treize ans après son dernier film

Mathieu Kassovitz va réaliser un film hybride entre live action et animation intitulé «The Big War», une satire animalière de l'occupation nazie sur laquelle il planche depuis près de vingt ans.

Retour derrière la caméra. Mathieu Kassovitz va réaliser «The Big War», son premier film en treize ans, rapporte ce mardi Deadline. «C'est un projet sur lequel je travaille depuis vingt ans», a expliqué le réalisateur de «La Haine», à propos de ce projet décrit comme «hybride entre animation et live-action», dont il a écrit le scénario avec Caroline Thompson (scénariste de «L'Étrange Noël de Monsieur Jack», «Les Noces Funèbres» et «Edward aux mains d’argent»).

Le film est «inspiré du roman graphique français culte ‘La Bête Est Morte’ , écrit pendant la Seconde Guerre mondiale», a expliqué l’acteur d’«Amélie Poulain», «Munich» et «Le Bureau Des Légendes».

«Il réimagine cette guerre telle qu'elle est mise en scène par des animaux. Les nazis sont des loups qui s'en prennent à la ‘vermine’ – les lapins – qui représentent les victimes de la guerre. L'histoire se concentre sur deux lapins qui s'en prennent à leur famille qui a été emmenée et au cours de leur voyage, ils découvrent des aventures et d'autres lapins qui rejoignent leur cause».

Démarrage de la production imminent

«Je tourne le film avec des lieux et des décors réels, puis les personnages animaux seront ajoutés. Je vais donc tourner un film qui sera livré aux animateurs», a expliqué Mathieu Kassovitz qui jouera lui-même un rôle, précise Deadline.

«Nous sommes maintenant en phase de conception et recherchons des financiers et souhaitons démarrer la production d'ici la fin de l'année. Nous aurons un budget de l'ordre de 30 millions de dollars et nous sommes en discussion avec des acteurs américains et britanniques dont je ne peux pas encore révéler les noms», a-t-il dit.

Ce projet sera le troisième film en langue anglaise pour le réalisateur, après «Gothika» et «Babylon AD». Son dernier film d'action en français était le drame «Rebellion» sorti en 2011. A noter qu’avant de pouvoir découvrir son nouveau film, il sera prochainement possible d’aller voir sur scène la version musicale de «La Haine», que le metteur en scène a lui-même chapeautée après son grave accident de moto.