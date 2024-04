«Challengers» : on a vu le sulfureux film avec Zendaya, et voici ce qu'on en a pensé

Deux ans après sa romance horrifique «Bones and All», Luca Guadagnino signe une nouvelle histoire d’amour électrique dans laquelle Zendaya se trouve au cœur d’un triangle amoureux, aux côtés de Josh O’Connor et Mike Faist. Avant sa sortie en salles prévue le 24 avril, voici ce qu'on en a pensé.

L’amour et le tennis se rejoignent en un mot : passion. C’est en tout cas ce que souhaite exprimer Luca Guadagnino dans son nouveau long-métrage, «Challengers». Sept ans après «Call Me by Your Name», le réalisateur italien revient en force avec une nouvelle romance sous haute tension. Côté casting, Zendaya, également productrice du film, Josh O’Connor et Mike Faist partagent l’affiche et pratiquement toutes les scènes, tels des aimants inséparables.

En somme, une histoire d’amour sulfureuse vécue au rythme d’un match de tennis. Au milieu d’un triangle amoureux intense, Zendaya crève l’écran dans le personnage de Tashi Duncan, une joueuse de tennis prometteuse devenue entraîneuse, dont la carrière s’est subitement arrêtée à la suite d’une violente blessure. Ses deux partenaires à l’écran, Josh O’Connor («The Crown») et Mike Faist («West Side Story»), se retrouvent dans la peau de Patrick et Art Donaldson, deux joueurs en quête d’un second souffle professionnel. Deux d’entre eux sont mariés, l’autre est fauché et le trio se retrouve par hasard lors d’un tournoi «Challenger». L’intensité du match se fait alors ressentir, à la fois sur le court mais aussi dans la tête des personnages.

Un trio et une bande originale explosifs

Habitué à travailler avec les mêmes comédiens, à l’image de Tilda Swinton («Amore», «A bigger splash», «Suspiria») ou encore Timothée Chalamet («Call Me by Your Name», «Bones and All»), Luca Guadagnino apporte de la fraîcheur en mettant sous le feu des projecteurs de nouveaux talents. Face à la talentueuse Zendaya, Josh O’Connor et Mike Faist permettent à ce trio tumultueux et explosif de fonctionner. Il ne suffit que de quelques secondes pour ressentir l’alchimie construite entre les comédiens, qui ont passé l’entièreté du tournage à tout faire ensemble. Une sorte de «colonie de vacances», selon l’interprète de Chani dans «Dune 2». Athlétiques et transpirants, les trois têtes d’affiche se sont durement préparées pour se glisser au mieux dans la peau de joueurs de tennis de haut-niveau.

Si l’histoire d’amour entre les personnages est enflammée, la bande originale met le feu aux poudres. Composée par Trent Reznor et Atticus Ross, la musique secoue le spectateur au fil des plans et ne lui laisse aucun répit. «L’expérience devait être aussi énergisante et captivante qu’un verre de Coca-Cola lors d’une journée très chaude», décrit Luca Guadagnino en conférence de presse à Paris. Une fois tous les ingrédients mélangés, les deux musiciens ont élaboré un style «house» électrisant au rythme d’un battement de cœur. Un fond musical volontaire, qui s'avère être un parti pris risqué.

Et le tennis dans tout ça ? Les amoureux de la petite balle jaune découvrent leur sport favori sous un nouvel angle, celui de la métaphore. La balle de tennis, renvoyée à pleine puissance d’une raquette à l’autre, sert de métronome à l’ensemble du film. Dans «Challengers», le match à jouer est en réalité celui de la vie et de ses relations humaines. La passion qui brûle entre les entrailles de Tashi, Art et Patrick est autant liée au tennis qu’à leurs sentiments respectifs. Rassurez-vous, le réalisateur de «Suspiria» n'a pas oublié pour autant ce sport très exigeant. À travers des plans étonnants, le tennis n'a jamais paru si sensuel.

Le scénario, écrit par Justin Kuritzkes, pourrait être le tendon d'Achille de ce long-métrage. Bien que la psychologie des trois personnages soit creusée, leurs décisions personnelles virevoltent au fil de l'histoire et peuvent parfois laisser le spectateur dans l'incompréhension. Certains aspects de leur vie sont délaissés, donnant ainsi un sentiment d'inachevé. Toutefois, Luca Guadagnino réussit son pari de composer une histoire d'amour passionnée en se servant du tennis comme chef d'orchestre de la partition.