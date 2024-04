Zendaya : voici comment l'actrice a géré les scènes intimes de «Challengers» avec Mike Faist et Josh O'Connor

Zendaya a évoqué le tournage des scènes intimes de son nouveau film «Challengers», et les astuces utilisées pour détendre l'atmosphère avec ses deux collègues sur le plateau.

Dans le film de Luca Guadagnino («Call Me by Your Name» ; «Bones and All»), qui traite de l’amour, de l’amitié et du sport, Zendaya joue une jeune espoir du tennis prise dans un triangle amoureux avec deux amis et collègues athlètes, incarnés par Mike Faist et Josh O'Connor.

La tension érotique et émotionnelle entre les personnages est au cœur du film, et le scénario comportait des scènes osées. La production a mis en place un protocole, comme l’actrice l’a tout récemment expliqué dans une interview pour THR. «Nous avions un coordinateur d'intimité qui était fantastique et très utile, car il était important que nous nous sentions en sécurité», a-t-elle déclaré lors de la première de «Challengers» à Rome, ce lundi 8 avril.

Créer du lien

A propos de la sensualité du long métrage, elle a ajouté que pour se sentir à l’aise avec ses deux partenaires de jeu, elle avait passé du temps avec eux en dehors des plateaux. «J'ai discuté avec mes collègues pour qu'on trouve un moyen de se sentir à l'aise. On jouait au tennis ensemble, on sortait ensemble, on répétait ensemble. Nous devons créer des liens et nous sentir bien les uns avec les autres», a expliqué la petite amie de Tom Holland.

«Nous avons pu passer du temps ensemble pendant les répétitions et au-delà, notamment avec Josh. Nous avons pu apprendre à nous connaître en tant que personnes avant de pouvoir nous lancer dans le film. Nous avons créé une véritable amitié qui a constitué la base du film», a-t-elle ajouté.



«Challengers» sortira en France ce 24 avril.