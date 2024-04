Shakira annonce une tournée mondiale

La star colombienne Shakira a profité de sa prestation surprise au festival Coachella, pour annoncer une tournée mondiale.

Shakira repart sur les routes. Invitée surprise du festival Coachella, la star colombienne a annoncé lancer prochainement une tournée mondiale. Une nouvelle partagée alors que la «louve» est venue rejoindre sur scène vendredi 12 avril, lors de la première soirée de ce grand rendez-vous dans le désert californien, le DJ Bizarrp, avec qui elle a réalisé dernièrement deux morceaux «BZRP Music Sessions, Vol. 53.» et «La Fuerte».

«J'ai hâte de retourner sur scène»

Dans la foulée, l’artiste de 47 ans a publié sur ses réseaux l’annonce de son grand retour, qu’elle attend visiblement avec impatience. «Tellement contente d'annoncer enfin que LAS MUJERES YA NO LLORAN WORLD TOUR arrive ! J'ai hâte de retourner sur scène pour faire la fête et célébrer avec ma meute de loups ! Les dates arrivent bientôt. Auuuuuuuuuuuuuuu !», a noté la star mondiale qui, en mars dernier, a sorti son douzième album studio «Las mujeres ya no lloran» (Les femmes ne pleurent plus ndlr), le premier depuis près de sept ans et son dernier opus «El Dorado».

Ces dernières années, l’artiste avait mis sa carrière entre parenthèse pour se consacrer à sa vie de famille avec le footballeur Gerard Piqué et leurs deux enfants. Depuis leur très médiatique rupture en juin 2022, sur fond d’infidélité du footballeur espagnol après dix ans de vie commune, la star a rattrapé le temps perdu et signé son retour à la musique.

Shakira a d'ailleurs qualifié ce nouvel opus de thérapeutique, à l'occasion de la sortie de ce dernier, le 22 mars. «En écrivant chaque chanson, je me reconstruisais. En les chantant, mes larmes se sont transformées en diamants et ma vulnérabilité en force», avait noté la star sur ses réseaux à l'époque.

Elle avait notamment publié «BZRP Music Sessions, Vol. 53.», une revenge song truffée de références à son ex.