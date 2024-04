Coachella : Will Smith surprend le public en interprétant son tube «Men in Black» lors du festival

Ce dimanche, les festivaliers de Coachella ont eu la surprise de voir Will Smith rejoindre l’artiste J.Balvin sur scène. Au côté du Colombien, l’acteur de 55 ans a interprété son tube «Men in Black», bande originale du film qui a fait de lui un grand d’Hollywood.

Les festivaliers ont-ils pris une claque causée par la visite surprise de Will Smith ? L’acteur américain, qui se fait discret depuis la gifle qu’il a portée à l’humoriste Chris Rock lors de la cérémonie des Oscars en 2022, a fait une apparition inattendue à Coachella ce dimanche. Il a rejoint sur scène le colombien J.Balvin pour interpréter l’un de ses titres, dans une tenue qui n’était pas méconnue du public.

Will Smith performing “Men In Black” at #Coachella will J Balvin: pic.twitter.com/LqHgRpef2G — philip lewis (@Phil_Lewis_) April 15, 2024

Flash-back

Vêtu d’un costume noir, d’une chemise blanche, d’une cravatte noire et muni de lunettes de soleil, l’ancien chanteur de 55 ans a remonté le temps pour revenir en 1997, année de sortie du film «Men in Black» et sa bande originale du même nom. Accompagné d’une équipe de danseurs déguisés en aliens, pour rappeler l’univers du film, Will Smith a fait revivre aux spectateurs l’un des plus grands moments de sa carrière.

Après sa prestation de quelques minutes au côté de l’artiste J.Balvin, l’acteur américain a sorti l’un des objets les plus mythiques de la saga «Men in Black», le neuralyzer. Dans les films, cet outil est utilisé pour effacer la mémoire d’une personne ayant vu des extraterrestres. Sur scène, il s’est avéré que l’alien était tout simplement le chanteur colombien. Will Smith n’a donc pas hésité à effacer la mémoire de J.Balvin.

Will Smith, de retour ?

Est-ce le retour de Will Smith sur le devant de la scène ? Dans les années 1990, l’acteur américain a pu compter sur «Men in Black», un gros succès au box-office, et la série «Le Prince de Bel-Air», pour se faire un nom dans le cinéma. Grosse pointure d’Hollywood, il a été cependant écarté des écrans depuis son altercation avec Chris Rock aux Oscars de 2022.

Mais Will Smith fait peu à peu son retour sur grand écran. En 2023, l’acteur de 55 ans a joué dans le film «Emancipation» d’Antoine Fuqua. Et, actuellement, il prépare le quatrième volet de la saga policière «Bad Boys», où il retrouvera son acolyte Martin Lawrence. Le public français pourra retrouver ce duo sur grand écran en juin 2024.