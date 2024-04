Jul : le rappeur annonce son premier concert au Stade de France et un retour au Vélodrome

Le rappeur Jul annonce de nouveaux concerts, au Stade de France à Paris, puis au stade Vélodrome, dans sa ville natale, Marseille.

Un nouveau défi pour le Marseillais. À l’occasion de ses dix ans de carrière, le rappeur Jul a annoncé ce lundi 15 avril un premier concert au Stade de France pour le 26 avril 2025, et un second au Stade Vélodrome prévu le 24 mai 2025.

«J’vous l’avais promis… on se voit en 2025 ma Team au @stadefrance (26/04/25) et @orangevelodrome (24/05/25) Jvais tt donner pour rendre ce que vous m’avez donné…», a déclaré l’artiste de 34 ans sur son compte Instagram.

Les billetteries ouvriront le mercredi 17 avril à midi, offrant ainsi l'opportunité à 140.000 admirateurs d'assister à ces événements uniques.

le quatrième rappeur au Stade de France

Ces concerts marqueront un tournant dans la carrière de Jul, qui se produira pour la première fois au Stade de France, devenant ainsi le quatrième rappeur à fouler cette prestigieuse scène après Soprano, Gims et Booba. Un honneur partagé avec Ninho, qui y donnera également ses premiers concerts en mai 2025.

En plus de dix ans de carrière, Jul s'est imposé comme l'un des rappeurs les plus appréciés en France, avec 21 albums et 11 mixtapes depuis 2014, et cumulant des milliards d'écoutes en ligne.