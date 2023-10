15 ans de Spotify en France : Jul, Ninho, Damso… Plus forts que les rockers, les rappeurs français sont les rois de la plate-forme

Quinze ans après l’arrivée de Spotify en France, le rap français y est devenu le genre musical roi, mettant ainsi fin au règne de la pop anglo-saxonne.

Pour ses 15 ans d'existence en France, Spotify, célèbre plate-forme de streaming musical, a ce mardi révélé le podium des artistes et des titres les plus écoutés depuis son lancement dans l'Hexagone.

A ses débuts en 2008, «les artistes les plus écoutés en France étaient des artistes pop-rock anglo-saxons», mais «depuis 2016, les artistes français hip-hop dominent chaque année les classements français», a indiqué la branche hexagonale du groupe suédois.

En 2008, les trois artistes les plus écoutés sur Spotify en France étaient en effet les groupes de pop-rock britannique Coldplay et américain The Killers, devant le rappeur américain Kanye West. En 2022, en revanche, les trois premières places du podium étaient occupées par des rappeurs français, Jul, Ninho et Damso.

L'électro française cartonne dans le monde

Le rap occupe aussi à lui seul le podium des titres les plus écoutés en France depuis le lancement de la plate-forme, avec sur la première marche le morceau «Bande organisée» du collectif de rappeurs marseillais (dont Jul) 13 Organisé (2020), et ses 240 millions d’écoutes. Il est suivi par «La vie qu'on mène» de Ninho (2019), et «La kiffance» de Naps (2021), titre écouté plus de 200 millions de fois depuis sa sortie au début de l'année 2021.

A noter qu’au niveau mondial, les trois artistes français les plus écoutés dans le monde depuis le lancement de Spotify – qui revendiquait à la fin du deuxième semestre 551 millions d’utilisateurs - sont David Guetta, DJ Snake et Daft Punk.