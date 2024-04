Théâtre : le festival Off d'Avignon dévoile une affiche 2024 symbolique

Le festival Off d'Avignon, qui se tiendra du 3 au 21 juillet dans la Cité des Papes en parallèle du In, a dévoilé l’affiche très onirique et symbolique de sa 58e édition.

Les organisateurs du Off ont partagé mardi 23 avril les contours de l’affiche de la 58e édition, qui se tiendra du 3 au 21 juillet dans la Cité des papes, en marge du In, réunissant comme chaque été des centaines de compagnies dans les rues et théâtres de la ville.

Et l'édition 2024 est portée par un visuel hautement symbolique. Réalisé par Oleksandra Dementieva, étudiante ukrainienne de l’École supérieure d’art Avignon, il reprend à travers ce «poisson énigmatique» doté d’ailes blanches les codes de la colombe, un rameau d’olivier dans le bec, «symboles de paix et d'universalité», souligne les organisateurs, pour qui le OFF est «un espace-temps où les frontières artistiques, culturelles, humaines se fondent pour laisser place à la découverte, à la rencontre, à la célébration de la diversité et de la création».

La programmation dévoilée en mai

Une diversité et une pluralité intrinsèque à l'un des plus grands festivals de spectacle vivant au monde, qui l’année dernière a accueilli 1.400 compagnies, dont 125 venues de l’étranger, pour dévoiler au total 1.500 spectacles en tous genres, de l’humour au théâtre classique, contemporain ou encore jeune public.

Pour l'heure, la programmation de l'édition 2024 n'a pas encore été dévoilée. Elle sera mise en ligne le mois prochain, précise le Off sur son site.

L'année dernière le festival a vendu près de deux millions de billets selon ses organisateurs, une année historique par rapport aux six dernières éditions, avait rapporté l'AFP fin juillet dernier.

Le festival In se tiendra lui du 29 juin au 21 juillet, et programmera une quarantaine de spectacles.