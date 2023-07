Festival Off d'Avignon : les têtes d'affiche se sont données rendez-vous à l'occasion de cette 57e édition

Près de 1.500 spectacles sont à l'affiche cette année du festival Off d’Avignon, qui a commencé ce vendredi 7 juillet et se tiendra jusqu'au 29. De nombreuses têtes d'affiche vont faire le déplacement à l'occasion de cette 57e édition.

Le coup d'envoi est donné. Le festival Off d’Avignon, grande messe du théâtre organisée en parallèle du festival In depuis 1966, a lancé ce vendredi sa 57e édition. Cette année, 1.491 spectacles sont donnés dans 141 théâtres de la Cité des Papes, soit un peu moins que l’année dernière et ses 1.570 spectacles proposés. Le plus grand marché du théâtre, où se presse chaque année des milliers de festivaliers et de très nombreux programmateurs de salles, dévoile notamment plus de 450 créations et attire, comme tous les ans dorénavant, de nombreuses têtes d'affiche.

Les premières fois

Parmi les 4.000 artistes qui se produiront au fil du festival, plusieurs visages bien connus du grand public, à l’instar d'Alessandra Sublet, qui fait ses débuts sur les planches dans son premier seul en scène au théâtre du Chêne Noir avec «Tous les risques n’auront pas la saveur du succès». Autre figure du PAF, Antoine de Maximy, emblématique pour son programme «J’irai dormir chez vous», dévoile de son côté «J’irai dormir sur scène» (Archipel théâtre).

Venu au théâtre en 2017, JoeyStarr présente, quant à lui, pour la première fois à Avignon sa première mise en scène de théâtre avec «Cette petite musique que personne n’entend». Un texte campé par Clarisse Fontaine qui retrace la reconstruction d’une femme.

Les têtes d'affiche attendues

De nombreuses autres têtes d'affiche vont faire le déplacement cet été. Habituée du festival, Clémentine Célarié y donnera notamment «Je suis la maman du bourreau» (théâtre du Chien qui fume), adapté du roman de David Lelait-Helo. Catherine Jacob campera une diva du théâtre dans «Agathe Royale» (Theâtre des Gémeaux), et Myriam Boyer y dévoilera «Juste un souvenir» (Théâtre le petit chien).

Outre ses nombreuses mises en scène, Virginie Lemoine interprétera en troupe «La vie est une fête» (Le roi René), et dirigera par ailleurs Corinne Touzet dans «Europeana, une brève histoire du 20eme siècle» (Le Chien qui fume). Anne Richard montera de son côté sur scène dans «Rentrée 42, bienvenu les enfants» (La Luna), et l’actrice Natacha Régnier se glissera avec «Pannonica Baronne du jazz» (Théâtre le Petit chien), dans la peau de Pannonica de Koenigswarter, née Rothschild et devenue mécène des jazzmen noirs américains dans les années 1950.

Dans le registre des spectacles musicaux, Eric Bu dévoilera sa nouvelle création «La voix d'or» (théâtre Actuel). Après le succès de «Est-ce que j’ai une gueule d’Arletty ?», lauréat de deux Molières en 2020, meilleur spectacle musical et révélation féminine pour Elodie Menant, il retrouve d'ailleurs la comédienne dans cette nouvelle production.

Du côté des comédiens, Pierre Santini donnera à voir en troupe un «Pagnol à l’irlandaise» avec «Non loin d’ici» (Théâtre Les gémeaux), quand Dominique Pinon donnera la réplique à Catherine Arditi dans «La couleur des souvenirs», le récit d’un peintre qui, atteint de DMLA, perd la vue (Théâtre des Halles).

Inaugurée l’année dernière, La Scala Provence réunit, quant à elle, plusieurs monstres sacrés à l’instar de Jacques Weber, qui interprètera pour la première fois à Avignon «Weber à vif», mais aussi Ariane Ascaride dans «Du bonheur de donner», de Bertolt Brecht, ou encore Denis Podalydès qui, avec «Un humour de Proust», donnera à entendre des extraits d’«À la Recherche du temps perdu» et sera accompagné au piano par Jean-Philippe Collard.

Les humoristes se sont évidemment eux aussi donnés rendez-vous dans la Cité des Papes, toutes générations confondues. Parmi eux, Waly Dia, Gérémy Crédeville, Redouanne Harjanne, Christophe Alvêque,Tony Saint Laurent, Karine Dubernet, Warren Zavatta, Olivia Moore, Tahnée, Capucine Duchamp, Gil Alma et Benoît Joubert, Thaïs, Marc Antoine Lebret, Anne Roumanoff, Les chevaliers du Fiel ou encore le jeune Roman Dodiuk, suivi par 3 millions d’abonnés sur les réseaux.

De son côté, le festival In, qui a commencé mercredi dernier se tiendra jusqu'au 25 juillet. Cette 77e édition, la première organisée par Tiago Rodrigues, nouveau directeur du festival qui succède à Olivier Py, réunit plus d’une quarantaine de spectacles.