Josh Hartnett : pourquoi l'acteur, prochainement à l'affiche de «Trap», a-t-il disparu durant toutes ces années ?

Autrefois considéré comme un des acteurs les plus prometteurs à Hollywood, Josh Hartnett a disparu des radars pendant plusieurs années après la conclusion de la série «Penny Dreadful», en 2016. Une mise en retrait volontaire de la part du comédien de 43 ans.

Un choix de vie. Au début des années 2000, Josh Harnett et sa gueule d’ange faisaient fureur à l’affiche des blockbusters américains. Après une apparition remarquée dans «Virgin Suicides» de Sofia Coppola, en 1999 et dans «The Faculty», le comédien s’était retrouvé propulsé au rang de superstar hollywoodienne en 2001, grâce au film «Pearl Harbor», où il donnait la réplique à Ben Affleck et Kate Beckinsale. Avant d’enchaîner avec «la Chute du Faucon Noir», de Ridley Scott.

Josh Hartnett était alors au sommet de la gloire, et rien ne semblait pouvoir lui résister, à tel point qu’en 2003, il était contacté pour reprendre le rôle de Superman – qu’il refusera en raison de l’engagement sur dix ans exigé par la production. L’acteur enchaînera les grosses productions jusqu’à l’orée des années 2010, où il fera le choix de se diriger vers des rôles plus complexes dans le cinéma indépendant, comme le film «Buranku» en 2010, suivi de «Stuck Between two stations», et «Girl Walks into a Bar», l’année suivante.

L’importance de la vie de famille

Josh Harnett fera sa dernière apparition majeure dans la série «Penny Dreadful», avec Eva Green, diffusée entre 2014 et 2016. L’acteur disparaît des radars pendant plusieurs années à partir de 2017, sans que le public ne sache pourquoi. En décembre 2021, il s’était exprimé sur les raisons de cette absence prolongée au micro de l’émission australienne Sunrise, soulignant son besoin de prendre du recul sur la célébrité, et son désir de consacrer du temps à sa vie de famille.

«C’était la meilleure chose à faire pour ma santé mentale et pour ma carrière, de garder Hollywood à distance. Heureusement, je l’ai compris très tôt dans ma vie : je voulais me créer une belle vie avec ma famille. Faire des choses folles à côtés comme des films est un privilège», avait confié celui qui est en couple avec l'actrice Tamsin Egerton depuis 2013, avec laquelle il a eu trois enfants. Leur famille s’est installée en Angleterre, dans le comté de Surrey au sud-est de Londres, loin de la pression hollywoodienne.

Un retour en force

Josh Hartnett a entamé son retour sur le devant de la scène en 2021, avec une apparition au générique du film «Un homme en colère», de Guy Ritchie, en remplacement d’un acteur finalement dans l’incapacité de jouer le rôle. Le fait que le tournage se soit déroulé non loin de son domicile a largement contribué à le convaincre de revenir sous l’œil de la caméra.

En 2023, il a de nouveau tourné pour le réalisateur britannique pour «Operation Fortune», ainsi qu’une apparition dans la comédie «Die Hart», de l’humoriste américain Kevin Hart. Il a également fait une apparition surprise dans la saison 6 de «Black Mirror», pour le plus grand bonheur de ses fans.

Toujours en 2023, le comédien de 43 ans est apparu au générique d’«Oppenheimer», dans le rôle du physicien américain Ernest Lawrence. Un rôle secondaire dans un film au succès colossal, qui finira de signaler au grand public son retour aux affaires. Josh Harnett tiendra en août prochain le rôle principal dans «Trap», film écrit et réalisé par M. Night Shyamalan (Sixième sens), dans lequel il incarnera un tueur en série.

Un long métrage qui s’annonce captivant, à découvrir dans les salles françaises le 7 août prochain.