«Peaky Blinders» : Intrigue, casting, tournage... voici ce que l'on sait déjà sur le film de Steven Knight

La famille Shelby est bientôt de retour. La série à succès britannique «Peaky Blinders» va se conclure avec un film, et non avec une septième saison. Intrigue, date de tournage, budget… Voici ce que l’on sait déjà sur le long-métrage de Steven Knight.

Le tournage

Après six saisons, le créateur de «Peaky Blinders», qui raconte l'histoire d’un gang criminel qui a sévi à la fin du 19e siècle, a affirmé vouloir clôturer sa série avec un film. Et pour le plus grand bonheur des fans, le tournage commencera dès le mois de septembre. Ainsi, il ne faut pas s'attendre à découvrir le film avant 2025.

«Là, il me reste seulement des détails à peaufiner, et c'est ce que je vais faire ces prochains mois, jusqu'à la veille du tournage. Mais on y est. On a réussi à tout planifier, on a eu tous les engagements dont on avait besoin, on est prêts à se lancer», a confié Steven Knight au média NME.

Le casting

Le film sera bien évidemment porté par Cillian Murphy. Récompensé aux Oscars pour sa performance dans «Oppenheimer», l’acteur irlandais reprendra son rôle de Thomas Shelby, a confirmé Steven Knight. «Cillian est à fond. J'ai tellement hâte qu'on débute le tournage», a-t-il déclaré.

«Vous savez qu'après chaque prix qu'il a remporté, il m'a envoyé un texto pour me rassurer ? Il disait : 'J'ai hâte de revenir bosser sur Peaky’, a poursuivi le créateur de la série, diffusée de 2013 à 2022. C'était sa manière de me confirmer que malgré tout ce qu'il vivait, cela ne changerait rien à ce qu'on avait prévu».

Quid de Paul Anderson, Amber Anderson, Sophie Rundle, Stephen Graham ou encore de Tom Hardy ? On l’ignore. Pour l’heure, le reste du casting n’a pas été confirmé.

Le scénario

Par ailleurs, on sait que l’intrigue se déroulera au cœur de la Seconde Guerre mondiale et légèrement au-delà. «Le film verra le monde bouger, et une fois que nous aurons atteint la Seconde Guerre mondiale, nous verrons jusqu’où cela nous mènera», a affirmé Steven Knight au site DigitalSpy, précisant que quelqu'un d'important va débarquer. Il prévoit également de mêler les anciens à la jeune génération, déjà présente dans la saison 6.

Le budget

Quant au budget, il sera plus conséquent que pour la série. «Je crois qu'on va encore monter d'un cran avec ce film. Ça va être génial de voir les fans de Peaky se réunir dans une même salle pour le voir ensemble», a ajouté le réalisateur britannique, qui ne compte donc pas lésiner sur les moyens afin d'en mettre plein la vue aux spectateurs.