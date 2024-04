STUDIOCANAL annonce la création d'un label dédié aux adaptations littéraires en films et en séries

STUDIOCANAL annonce ce lundi la création de STUDIOCANAL STORIES, un nouveau label dédié aux adaptations littéraires en films et séries TV. Le premier projet est un nouveau film Astérix.

Après avoir annoncé la création de son département dédié aux adaptations littéraires en 2022, STUDIOCANAL annonce désormais la création de son label «STUDIOCANAL STORIES», qui lui «permettra d'accroître son rayonnement». Une première en France et dans plusieurs pays d'Europe, fait savoir le groupe CANAL+.

«En 2023, près de la moitié des plus gros succès aux box-offices américain et français au cinéma étaient des adaptations littéraires», a expliqué Maxime Saada aux actionnaires de Vivendi (maison mère de CANAL+), réunis en assemblée générale.

«Inspirés par le rapprochement de Vivendi et du groupe Lagardère», qui comprend Hachette Livre, premier éditeur français et troisième mondial, «nous avons décidé de créer chez STUDIOCANAL un nouveau label, STUDIOCANAL STORIES», a-t-il poursuivi. Le président du directoire du groupe CANAL+ a annoncé que le premier projet serait un film en prise de vues réelles tiré d'Astérix.

«Notre premier projet, pour inaugurer en beauté ce nouveau label, sera la prochaine adaptation de la franchise la plus puissante de Hachette, en bande dessinée et au cinéma, le numéro un absolu toutes catégories, le personnage français le plus populaire à travers le monde, Astérix, dont STUDIOCANAL développera le prochain film en 'live action'», a-t-il ajouté. Pour l'heure, ni le nom du réalisateur, ni le casting n'ont été dévoilés.