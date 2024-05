L'Ex miss Franche-Comté Marion Navarro a porté plainte après avoir été victime d'un «deepfake» érotique

Ancienne Miss Franche-Comté et deuxième dauphine de miss France, Marion Navarro a porté plainte après avoir été victime d’une deepfake. Des clichés ont superposé son visage à des photos érotiques.

Voir son visage sur des photos érotiques en ouvrant par hasard l’application Instagram. C’est la très désagréable surprise qu’a eu Marion Navarro un matin fin avril en se réveillant.

La Franc-Comtoise de 21 ans, élue miss Franche Comté en 2022 et actuellement étudiante à Paris, a été alertée par ses abonnés sur les réseaux sociaux. Une personne s’est amusée à détourner ses clichés publiés sur Instagram pour y coller le corps d’une autre femme et faire croire à des photos intimes. La jeune femme est allée porter plainte quelques jours plus tard.

Ce dont Marion Navarro a été victime porte un nom : «deepfake». Cette technique, véritable fléau ces derniers mois, consiste à mettre en scène des personnes réelles dans de fausses images ou vidéos. Une pratique évidemment illégale passible de deux ans d’emprisonnement et 45.000€ d’amende. Dans le cas des deepfakes à caractère sexuel, la peine encourue pourrait s’élever à trois ans d’emprisonnement et 75.000€ d’amende.

Selon l’étude «States of deepfake», publiée en 2023 par Home Security Heroes, le nombre de vidéos deepfake a augmenté de 550% depuis 2019, et 98% d’entre elles sont à caractère pornographique. Parmi elles, 99% visent des femmes.

Avant elle, plusieurs personnalités telles que Taylor Swift ou Emma Watson ont fait les frais de ces montages, sans compter les nombreux anonymes visés chaque jour.

La jeune femme a sensibilisé ses abonnés

«On pense que l’auteur des montages est une personne mineure. Je souhaite faire de la prévention, car ce genre d’acte peut avoir des conséquences graves. Si ça avait été une fille isolée de 14 ans, forcément elle aurait eu moins d’expérience pour y faire face. C’est ce que je veux vraiment faire comprendre aux jeunes. Pour moi l’éducation est importante, il faut qu’ils se rendent compte de ce qu’ils font. Ça peut être destructeur», a-t-elle confié.

Elle a poursuivi en remerciant ses abonnés de l’avoir soutenu durant cette expérience. «J’ai reçu des centaines de messages bienveillants. Constaté que j’étais vraiment bien entourée, ça m’a aidée. J’ai de la chance.»

Les policiers auprès desquels elle a déposé plainte lui ont assuré qu’il leur serait aisé de remonter jusqu’à l’adresse IP, et donc l’identité du (ou de la) coupable.