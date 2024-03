Miss France : Eve Gilles nommée ambassadrice des mathématiques auprès des filles par Gabriel Attal

Le Premier ministre Gabriel Attal a choisi Ève Gilles, Miss France 2024, comme «ambassadrice» des mathématiques pour encourager les filles à étudier cette matière.

Dans une vidéo publiée ce jeudi sur le compte Instagram de Miss France, à l’occasion de la journée mondiale des mathématiques, Gabriel Attal a martelé vouloir «continuer à avancer pour les maths» et à augmenter la part de filles parmi les étudiants en maths, une «priorité absolue», a-t-il dit. Selon Gabriel Attal, «trop de filles s’autocensurent, il faut réussir à changer cela». Afin de commencer à y remédier, le Premier ministre a sollicité Miss France 2024, Eve Gilles, pour inciter les jeunes filles à choisir des filières scientifiques.

Elle-même étudiante dans une filière mathématique, la reine de beauté souligne aussi le manque de parité dans les filières scientifiques. «Il y a un manque de parité dans cette matière. Le monde des mathématiques, c’est les métiers d’avenir comme l’intelligence artificielle, l’ingénierie, les statistiques, l’astronomie, la recherche», a affirmé Miss France 2024, qui ambitionne de devenir statisticienne. «Ne laissez personne vous dire que ce n’est pas pour vous !», a-t-elle adressé à ses abonnées.

Selon l'enquête 2019 des Ingénieurs et Scientifiques de France, seuls 23% des ingénieurs en France sont des femmes. Un exemple parmi d’autres qui démontre que les préjugés et les stéréotypes de genres sont toujours bien ancrés dans notre société. A l’œuvre même de façon inconsciente, ils font que dès leur plus jeune âge, les filles se sentent moins légitimes que les garçons pour entreprendre des études dans les domaines scientifiques.

La nomination d’Eve Gilles en tant qu’«ambassadrice» des mathématiques auprès des filles par Gabriel Attal intervient alors que le Premier ministre entend mettre en place des groupes de niveau en français et mathématiques au collège. Une initiative très contestée par les enseignants, les syndicats et les parents d'élèves qui craignent un «tri social». Le premier ministre a malgré tout rappelé mercredi que dès la rentrée prochaine, les groupes de niveau seraient «la règle» en français et en mathématiques, et la classe entière «l'exception».