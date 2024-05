Jérémy Frérot : le chanteur a-t-il demandé la permission à Laure Manaudou avant d'évoquer leur rupture dans une chanson ?

Jérémy Frérot a certifié jeudi 9 mai avoir demandé à Laure Manaudou son accord pour évoquer leur séparation dans sa chanson «Adieu».

Un projet très intime. Dévoilée le mois dernier, la chanson «Adieu» de Jérémy Frérot est inspirée de sa rupture avec Laure Manaudou, la mère de ses deux enfants, qu’il avait épousée en 2008. Invité d’Europe 1 ce jeudi, le chanteur a expliqué avoir parlé de ce projet artistique si personnel avec son ex-compagne, en amont de sa sortie.

«C’est normal, ça parle quand même de nous. Les gens sont au courant qu’on était ensemble, donc ils auraient fait le lien, et j’avais besoin d’avoir son avis aussi… Elle était d’accord avec cette chanson», a-t-il confié ce jeudi 9 mai lors de son passage dans Culture Médias sur Europe 1.

Des paroles connues des enfants

«C'est une lettre d'amour dans la rupture», a-t-il précisé, quant à la nature de sa chanson. «C'est une envie de faire une ode à ce qu'il y a de plus important dans une relation, dans l'amour, quand il y a deux enfants surtout», a-t-il ajouté.

«C'est dur de se séparer, au troisième coup de sifflet, on sent la déception de la défaite, c'est si facile de se prendre la tête. C'est sûr que la team doit s'organiser, devenir une famille sans y habiter. Papa, maman vont devenir amis, ça ne veut pas dire que tout est fini», chante Jérémy Frérot dans «Adieu».

«La chanson, c’est presque mot pour mot ce que j’ai dit à mes enfants quand, avec Laure, on le leur a annoncé. Papa et maman restent amis et on va rester une équipe. Il y a eu l’amour qui vous a créé et il y a l’amour qui vous élève, c’est différent, mais tout aussi puissant», avait confié le chanteur de 34 ans, dans une interview accordée au Parisien le 21 avril dernier.