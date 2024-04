Jérémy Frérot : le chanteur évoque sa rupture avec Laure Manaudou

Le chanteur Jérémy Frérot révèle être séparé de l'ancienne nageuse Laure Manaudou. Il se confie d’ailleurs sur cette rupture dans une nouvelle chanson intitulée «Adieu», dans laquelle il évoque aussi leurs deux enfants.

Mariés depuis 2018, Jérémy Frérot et Laure Manaudou, ne sont plus ensemble. C’est le chanteur lui-même qui a confirmé leur rupture dans une interview parue ce dimanche dans Le Parisien. L'ancien membre des Fréro Delavega explique que c’est la fin de leur couple qui lui a inspiré sa nouvelle chanson «Adieu», laquelle marque son retour après le break de deux ans qui a suivi sa deuxième tournée. Un morceau qui est aussi le prélude à un nouvel album attendu à la rentrée.

Le musicien y évoque les deux enfants qu’il partage avec l’ancienne nageuse, et sur ce qu’il leur a dit au moment de leur séparation. «La chanson, c’est presque mot pour mot ce que j’ai dit à mes enfants quand, avec Laure, on le leur a annoncé. ‘Papa et maman restent amis et on va rester une équipe. Il y a eu l’amour qui vous a créé et il y a l’amour qui vous élève, c’est différent mais tout aussi puissant'», a-t-il déclaré. L’important était de leur faire comprendre que «l'histoire n'est pas finie», qu’«on la continue autrement», a-t-il dit.

Un papa présent

«Il n'y a pas tellement de chansons qui parlent d'un père qui divorce et s'occupe de ses enfants, une semaine sur deux. Je suis un papa vachement impliqué, comme beaucoup autour de moi. J'avais envie de partager cette vie», a-t-il ajouté au sujet de son nouveau quotidien. «J'ai vécu plein de choses difficiles et heureuses. Et à un moment, j'ai ressenti le besoin de sortir cette histoire de moi. Cela n'a pas été simple», a-t-il confié au sujet de la chanson «Adieu» dévoilée ce lundi, qui vient briser le silence sur un divorce qui était pour l'instant resté confidentiel.



S'il est «dur de se séparer», l’artiste de 34 ans et Laure Manaudou feraient donc en sorte de rester en bons termes pour le bien de leurs deux enfants, Lou né en 2017, et Sacha en 2021.

Le couple s’était rencontré en 2015, lors d’un concert des Fréro Delavega à Paris. À cette époque, la nageuse venait de rompre avec le nageur Frederick Bousquet, le père de sa première fille Manon (13 ans).