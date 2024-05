Eurovision : quand Slimane doit-il chanter en direct ce soir pour la finale ?

26 pays disputent, ce samedi 11 mai, la finale du concours de l'Eurovision, et l’ordre de passage est désormais connu. Découvrez en quelle position se produira Slimane, le représentant de la France.

Il va falloir attendre quelques heures avant d'apercevoir Slimane sur la scène de l'Eurovision. L'ordre de passage a enfin été dévoilé par l'organisation du concours, et le représentant français qui interprétera sa chanson «Mon amour», sera... l’avant-dernier concurrent, soit la 25e place sur 26.

La finale de l’Eurovision démarrera à 21h et sera retransmise en direct sur France 2 et Youtube. En principe, la France devrait passer après la Géorgie, autour de 23 heures. L’Autriche concluera les débats avant les votes et l’annonce des résultats.

La Croatie, pays favori

L’ancien gagnant de The Voice a fait une remontée chez les bookmakers. Il dispose désormais de 6% de chances de remporter la victoire finale, ce samedi à Malmö, et 54% de chances d'atteindre au moins le top 5.

Le grand favori reste cependant Baby Lasagna, le candidat croate crédité de 42% de chances de victoire, selon le site eurovisionworld. L'interprète de «Rim Tim Tagi Dim» passera en 23e position.