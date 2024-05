Eurovision : à quoi ressemblera la prestation de Slimane ?

Slimane est en pleine préparation du concours de l’Eurovision dont la finale se tiendra ce 11 mai à Malmö, en Suède. Le chanteur et la délégation française ont ce jeudi mis en ligne des clichés qui lèvent pour la première fois le voile sur la scénographie avec laquelle il va défendre les couleurs de la France.

La carte de la sobriété. Ce jeudi a eu lieu la première répétition de Slimane sur les lieux de la compétition du concours de l’Eurovision dont la finale aura lieu ce 11 mai à Malmö, en Suède. C’est une mise en scène a priori minimaliste qui a été retenue par la délégation française, à en croire les photos des premières répétitions sur place, postées sur les réseaux sociaux. On y voit le chanteur, révélé par «The Voice», seul avec un micro, habillé tout de blanc.

La performance commence allongée puis Slimane «touche la caméra et, par ce geste, il signifie que le public devient son partenaire», a expliqué à 20 minutes Alexandra Redde-Amiel, directrice des divertissements et jeux de France Télévisions et chef de la délégation tricolore. Le chanteur explique que le scénario a été imaginé ainsi : «Je dirais que c’est un premier rendez-vous. Cette presta de l’Eurovision, on l’a pensée comme ça. On veut que la personne qui regarde soit en immersion avec moi».

Slimane veut garder un peu de suspense

L’artiste souhaite néanmoins conserver une part de mystère. «Je pense que quand les gens verront ma presta à Malmö, ils se diront, s’ils ont vu les autres prestas : "Ah mais il y avait déjà tel truc et tel truc !". Mais il y a des choses qu’on ne révélera qu’à l’Eurovision et c’est aussi un choix», a-t-il souligné.

Le Français espère, dit-il, «sortir du lot» grâce à la mise en scène concoctée par le chorégraphe Zack Reece avec qui il a déjà collaboré sur des clips. «Il a réussi à sublimer tout ce que je suis, donc j’espère sincèrement que les Français vont le voir. Je veux qu’ils soient fiers», a déclaré Slimane pour Télé 7 jours, espérant également que sa proposition musicale brillera aussi par son originalté, «Mon amour» étant pour lui «la seule vraie ballade de tout le show (de toutes les prestations de l'Eurovision cette année, ndlr)».

L'acolyte de Vitaa parviendra-t-il à se hisser vers la victoire ? Pour l’heure, Slimane est sixième au classement des favoris des bookmakers.