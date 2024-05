Taylor Swift : la belle surprise réservée par la chanteuse à ses fans pour son premier concert à Paris

Taylor Swift n’a pas déçu ses fans pendant le premier de ses quatre concerts prévus à Paris avec une performance à couper le souffle. La chanteuse a même intégré une surprise exclusive dans son spectacle parisien.

Une première mondiale. Le public réuni dans l’enceinte de La Défense Arena à Paris pour le premier des quatre concerts de Taylor Swift dans la capitale française a pu découvrir en exclusivité une séquence à laquelle personne n’avait assisté jusqu’alors pendant la tournée Eras Tour de la chanteuse.

En effet, l’artiste a profité de la sortie de son dernier album «The Tortured Poets Department», le 19 avril dernier, pour incorporer des titres inédits dans sa performance XXL sur scène. Les Swifties – surnom donné aux fans de Taylor Swift – ont ainsi pu découvrir une séquence baptisée «Female Rage : The Musical» durant laquelle elle a interprété plusieurs des 31 titres qui composent ce double-album, à commencer par «But Daddy I Love Him», suivi de «So High Shool», «Who's Afraid Of Little Old Me ?», «Down Bad, Fortnight», «The Smallest Man Who Ever Lived» ou encore «I Can Do It With A Broken Heart».

Un instant absolument incroyable pour les fans, qui ont également entendu Taylor Swift interpréter sa chanson «Paris» en hommage à la capitale française. Une chose est certaine, le public en a eu pour son argent avec un show à couper le souffle de plus de 3 heures durant lequel l’artiste et ses danseurs ne cesse de changer de décors, de tenues, et de donner tout ce qu’ils ont sur scène. Que demander de plus.