«Pulp Fiction», «Kill Bill 2», «Oh Canada» : Uma Thurman de retour ce soir sur la Croisette en habituée

A l’affiche de «Oh, Canada», en sélection officielle, Uma Thurman est de retour sur la Croisette. La star entretient un lien particulier avec le festival, où elle a multiplié les casquettes.

Une histoire d'amour qui dure. Uma Thurman foulera ce vendredi le tapis rouge du festival de Cannes à l’occasion de la projection de «Oh, Canada», film en compétition de Paul Schrader, où elle partage l’affiche avec Jacob Elordi et Richard Gere. Et c’est en habituée du festival que la star y fait son retour, elle qui y a multiplié les casquettes, entretenant des liens forts avec la grand-messe du cinéma cannoise.

Une histoire qui dure depuis plus de trois décennies, amorcée en 1993. A l’époque, âgée de 23 ans, elle est à l’affiche de «Mad Dog and Glory», aux côtés de Robert de Niro et Bill Murray présenté en séances spéciales. L’année suivante, elle est de retour en fanfare avec, cette fois, l'équipe de «Pulp Fiction» de Quentin Tarantino, qui décroche la Palme d’or.

Et ce n’est qu’un début pour l’actrice, dont quatre autres films ont été projetés à Cannes : «The Golden Bowl» de James Ivory, en compétition en 2000, mais aussi «Vatel», de Roland Joffe, présenté la même année hors compétition, film dans lequel elle donne la réplique à Gérard Depardieu. Évidemment, elle est de retour en 2004 avec toute l’équipe de «Kill Bill 2», de Quentin Tarantino, présenté hors compétition, avant de fouler à nouveau le tapis rouge en 2018 pour «The House That Jack Built», de Lars Von Trier, également présenté hors compétition.

Présidente du jury un certain regard en 2017

Mais plus encore, la star a multiplié les casquettes au festival de Cannes. En 2017, c’est dans le rôle de présidente du jury d’Un certain regard qu’elle illumine le festival. Cette année-là, elle remet le Prix Un certain regard au long métrage «Un homme intègre», du réalisateur iranien Mohammad Rasoulof.

Dans le viseur du régime des mollahs depuis plusieurs années, ce dernier a fui lundi clandestinement l’Iran, après avoir été condamné à huit ans de prison et dont le long métrage «Les graines du figuier sauvage» est en compétition cette année.

Que ce soit en présidente du jury ou en invitée spéciale, Uma Thurman aime en effet célébrer ses pairs. L'année dernière, lors de la cérémonie d’ouverture de la 76e édition du festival, c’est elle qui remet à Michael Douglas sa Palme d'or d'honneur, saluant un «titan unique». Mais ce soir, c'est Uma Thurman qui illuminera, à nouveau, le tapis rouge.