Marvel : le scénariste du prochain X-Men vient d'être engagé

La franchise X-Men vient de faire un nouveau pas vers le MCU – Marvel Cinematic Universe – avec l’annonce du recrutement d’un scénariste, pour ce qui sera le premier film des superhéros mutants sur grand écran depuis le rachat par Disney de la 21th Century Fox.

Une nouvelle étape. Selon une information confirmée par le site américain Variety, Marvel vient de recruter le scénariste Michael Lesslie (Hunger Games : La Ballade du serpent et de l'oiseau chanteur) pour rédiger le script du prochain film consacré aux X-Men. Un long métrage qui marquera le retour des superhéros mutants sur grand écran, cette fois dans le cadre du MCU (Marvel Cinematic Universe), après le rachat de la 21th Century Fox par Disney.

L’arrivée des X-Men dans le MCU est attendu depuis plusieurs années par les fans. En 2022, le film «Doctor Strange in the Multiverse of Madness» avait permis de retrouver le personnage du professeur Charles Xavier – incarné par Patrick Stewart – à l’écran. L’année suivante, c’est la Bête, joué par Kesley Grammer, qui apparaissait dans une scène post-crédits du film «The Marvels». Le 24 juillet prochain, ce sera autour de Wolverine, toujours incarné par Hugh Jackman, de faire son apparition officielle dans le MCU.

Pour le moment, aucune information concernant l’intrigue n’a été dévoilée par Marvel. Michael Lesslie est la première personne officiellement associée au projet. On attend désormais les annonces concernant la réalisation et le casting, ainsi qu’une idée plus précise de la sortie de ce qui devrait être le premier d’une nouvelle série de films.