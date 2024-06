Cinéma : voici 10 rôles féminins culte qui auraient dû être confiés à une autre actrice

Dans le cœur des fans, certaines comédiennes sont indissociables de rôles qui ont marqué le cinéma. Les souhaits de la production pour le casting initial tombent souvent dans l’oubli. Voici 10 rôles féminins où l’actrice pressentie a finalement cédé sa place à une autre.

Emma Watson et Emma Stone – LaLa Land

En 2016, le film de Damien Chazelle voit Emma Stone former un duo attachant avec Ryan Gosling, dans cette comédie musicale et romantique plébiscitée par des millions de spectateurs. Le premier choix de la production s’était toutefois porté sur Emma Watson, l’interprète d’Hermione dans la saga Harry Potter, qui avait été contrainte de refuser le rôle en raison de son engagement sur «La Belle et la Bête».

Reese Witherspoon et Neve Campbell – Scream

En 1995, les producteurs de «Scream» se sont empressés de proposer le rôle de Sydney Prescott à Reese Witherspoon. Une offre refusée par l’actrice qui jugeait les films d’épouvantes trop ringards. C’est finalement Neve Campbell qui héritera du rôle. Reese Witherspoon devra attendre 1999 et le film «Sex intentions» pour se faire connaître du grand public.

Emma Roberts et Ashley Benson – Sping Breakers

Sortie en 2012, le film «Spring Breakers» réunissait à l’écran des jeunes stars du moment comme Vanessa Hudgens, Selena Gomez, et Ashley Benson à l’écran. Cette dernière a toutefois hérité du rôle après la décision d’Emma Roberts de quitter soudainement le projet. La comédienne citera des «différences créatives» pour justifier son départ.

Megan Fox et Blake Lively – Jennifer’s Body

En 2009, Megan Fox captivait le public avec sa performance dans le film «Jennifer’s Body». La comédienne révélée dans «Transformers» n’était toutefois pas le premier choix de la production, qui souhaitait confier le rôle à Blake Lively. Cette dernière a finalement refusé en raison des conflits d’agenda avec la série «Gossip Girl».

Katie Holmes et Sarah Michelle Gellar – Buffy contre les vampires

C’est Katie Holmes qui était le premier choix des producteurs de la série «Buffy contre les vampires» pour le rôle principal. Une proposition que la jeune femme refusera pour pouvoir terminer ses études (elle incarnera Joey dans «Dawson» l’année suivante). C’est finalement Sarah Michelle Gellar qui se verra confier le rôle, l’actrice Selma Blair n’ayant pas réussi à convaincre lors de ses tests devant la caméra.

Michelle Trachtenberg et Kristen Stewart – Twilight

Connue pour avoir incarné Dawn Summers, la sœur de la tueuse de monstres dans «Buffy contre les vampires», Michelle Trachtenberg a été à deux doigts de décrocher le rôle de Bella dans la saga «Twilight». Un rôle qu’elle aurait refusé, estimant avoir «déjà assez donné dans le registre des vampires». C’est finalement Kristen Stewart qui sera sélectionnée par la production, devenant une star mondiale dans la foulée.

Rachel McAdams et Anne Hathaway – Le Diable s’habille en Prada

Les producteurs du film «Le Diable s’habille en Prada» ont tout essayé pour recruter Rachel McAdams pour le rôle d’Andy Sachs, lui proposant la place à trois reprises, pour autant de refus de la part de la comédienne canadienne. Anne Hathaway, qui n’aurait été que leur neuvième choix, a finalement réussi à décrocher le rôle en s’obstinant à relancer la production, avant que Meryl Streep – qui avait aimé sa prestation dans «Le Secret de Brokeback Mountain» – ne finisse par faire pencher la balance en sa faveur.

Gwen Stefani et Angelina Jolie – Mr & Ms Smith

C’est lors d’une interview accordée en avril 2022 dans l’émission «The Ellen DeGeneres Show» que Gwen Stefani a confié avoir auditionné pour le film «Mr & Ms Smith» en 2005. La production finira toutefois par lui préférer Angelina Jolie dans le rôle. Une décision qui mènera à l’échec du mariage entre Brad Pitt et Jennifer Aniston, et à la formation d’un des couples les plus emblématiques d’Hollywood, qui se déchire aujourd’hui par avocats interposés.

Rachel McAdams et Britney Spears – N’oublie jamais

En 2004, le film «N'oublie jamais» voyait Rachel McAdams et Ryan Golsing vivre une histoire d’amour passionnelle à l'écran. C’est pourtant Britney Spears, qui connaissait le comédien depuis leurs années passés dans l’émission du Mickey Mouse Club, qui avait les faveurs de la production après une audition où elle avait réussi à bluffer les responsables du casting. La chanteuse a avoué après coup n’avoir jamais eu de regret concernant une éventuelle carrière de comédienne.

JoJo et Miley Cyrus – Hannah Montana

Indissociable de Miley Cyrus, le rôle principal de la série «Hannah Montana» avait initialement été proposé à la chanteuse JoJo. Cette dernière a avoué avoir refusé la proposition de Disney car elle ne se voyait pas jouer dans la série. Elle explique n’avoir jamais regretté sa décision.