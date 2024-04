Angelina Jolie : l'actrice affirme que les violences conjugales de son ex-mari Brad Pitt ont commencé avant l'incident de 2016

L'équipe juridique d'Angelina Jolie a déclaré que les abus physiques de son ex-mari avaient débuté avant l'incident d'avion présumé, en 2016.

Une véritable saga judiciaire. L'actrice Angelina Jolie a allégué, par ses avocats, que les violences conjugales de son ancien mari Brad Pitt ont commencé avant l'épisode de l'avion en 2016, qui a abouti à sa demande de divorce, selon les informations de People.

Dans le cadre de la bataille juridique qui oppose l'ancien couple pour le domaine viticole français, Château Miraval, selon le média, les avocats de la star de «Maléfique» ont déposé une requête visant à obtenir la publication de communications. Ces dernières, selon eux, prouveraient que Brad Pitt empêcherait son ex-femme de vendre sa part du domaine, à moins d'accepter un accord de non-divulgation (NDA) «plus onéreux» et «plus étendu».

«Alors que les antécédents de violence physique de Brad Pitt envers Jolie ont commencé bien avant le voyage en avion de la famille de la France à Los Angeles en septembre 2016, ce vol a marqué la première fois qu'il a également fait subir des violences physiques aux enfants. Angelina Jolie l'a ensuite immédiatement quitté», est-il notamment indiqué dans le nouveau dossier pour la demande.

D'après les avocats de la comédienne, l'acteur redoutait que les documents scellés de leur conflit sur la garde des enfants puissent être rendus publics sans cette clause de confidentialité.

Aucune charge retenue contre Brad Pitt en 2016

Le couple s'est séparé après qu'Angelina Jolie a affirmé que lors d'un vol de retour, le 14 septembre 2016, après deux semaines de vacances avec leurs enfants, Brad Pitt était ivre et l'avait maltraité physiquement ainsi que leurs enfants. Aucune charge n'a été retenue contre le père de famille à la suite de l'enquête.

Les avocats ont déclaré que la célébrité «n'avait jamais porté plainte car elle pensait que la meilleure solution était que son compagnon accepte ses responsabilités et aide la famille à se remettre du stress post-traumatique qu'il a causé».

En couple pendant douze ans, les célèbres «Mr. et Mrs. Smith» ont six enfants ensemble, Maddox, Pax, Zahara, Shiloh, et les jumeaux Vivienne et Knox.