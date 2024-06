Marion Cotillard va jouer dans la série américaine «The Morning show», avec Jennifer Aniston et Reese Witherspoon

L’actrice française Marion Cotillard rejoint le casting de la quatrième saison de la série «The Morning Show» campée par Jennifer Aniston et Reese Witherspoon depuis 2019.

Une nouvelle recrue de taille. Marion Cotillard sera prochainement à l’affiche de la quatrième saison de la série «The Morning Show», a annoncé Apple TV, souhaitant la bienvenue à la star française dans un message publié mercredi 5 juin sur X, anciennement Twitter. «Bienvenue au The Morning Show, Marion», a ainsi posté la plate-forme.

Bienvenue au The Morning Show, Marion. pic.twitter.com/5WgeALxQHh — Apple TV (@AppleTV) June 5, 2024

L’actrice oscarisée de 48 ans rejoint Jennifer Aniston, 55 ans, et Reese Witherspoon, 48 ans, co-stars de la série depuis 2019.

Onze fois nommé aux Emmy Awards, «The Morning Show» dresse un portrait sans concession des coulisses d’une matinale télé américaine entre égo et ambition. Au sein de cette équipe qui réveille l’Amérique chaque matin, deux femmes tentent de tirer leur épingle du jeu : Alex Levy, campée par Jennifer Aniston, et Bradley Jackson, interprétée par Reese Witherspoon.

La série a valu en 2020 un Emmy Award à Billy Crudup pour son rôle de Cory Ellison, président du service actualité de la chaîne UBA.

Marion Cotillard en femme d’affaires

Selon le presse américaine, Marion Cotillard rejoint l’équipe dans le rôle de Céline Dumont, pour camper une femme d'affaires avisée issue d'une famille européenne renommée.

Il ne s’agit pas de son premier rôle dans une série américaine. La star a déjà joué l’année dernière dans «Extrapolations», série d’anthologie américaine relatant les impacts sociaux et moraux du changement climatique, qui réunissait également un casting de très haute volée dont Meryl Streep, Kit Harington ou encore Tahar Rahim.