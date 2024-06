«Françoise Hardy était l'incarnation même de la chanson française» : la ministre de la Culture Rachida Dati rend hommage à l'idole des yé-yé

«Elle était l'incarnation même de la chanson française», a dit ce mercredi sur CNEWS la ministre de la Culture Rachida Dati à propos de Françoise Hardy décédée ce mardi.

«Comment lui dire adieu ?», demandait Rachida Dati cette nuit dans un message publié sur les réseaux sociaux en réacttion à l'annonce de la disparition de Françoise Hardy, qui s'est éteinte, ce mardi 11 juin, à 80 ans.

Invitée sur CNEWS ce mercredi, la ministre de la Culture a salué la mémoire de «l'incarnation même de la chanson française». «C'est la beauté, c'est l'excellence, c'est aussi la discrétion.», a-t-elle déclaré.

Alors que résonnait un morceau de «la chanteuse iconique qui a touché le coeur de millions de Français» comme l'a qualifiée Laurence Ferrari, Rachida Dati a ajouté, en référence à l'agitation politique actuelle : «Sa musique nous met un peu de douceur dans ce contexte très agité».

Hier soir, la ministre avait écrit :

Comment lui dire adieu ? Éternelle Françoise Hardy, légende de la chanson française, qui est entrée, par sa sensibilité et ses mélodies, dans le coeur de tout un pays. J’adresse à Thomas Dutronc, son fils, à sa famille et à ses proches mes plus chaleureuses pensées.

— Rachida Dati (@datirachida) June 11, 2024