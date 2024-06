Mort de Françoise Hardy : Etienne Daho, Michel Polnareff, Patrick Bruel, Rachida Dati... Les personnalités rendent hommage à l’icône de la chanson française

Ce mardi 11 juin, Thomas Dutronc a annoncé que sa mère Françoise Hardy avait rendu son dernier souffle. La nouvelle de la disparition de l’icône des sixties a beaucoup ému et de nombreux hommages lui ont été rendus par des personnalités du monde artistique et de la sphère politique.

Le chagrin est immense. Icône de la chanson française, Françoise Hardy s'est éteinte à l'âge de 80 ans ce mardi 11 juin. La triste nouvelle a été annoncée dans la nuit, par son fils, le chanteur Thomas Dutronc.

De nombreuses célébrités ont été très peinées et lui ont rendu hommage sur les réseaux sociaux.

Carla Bruni a écrit à Thomas Dutronc : «On pense beaucoup à toi Thomas, paix à son âme délicate», avant de faire part de son immense tristesse.

Etienne Daho, a posté une photo avec son prénom, Françoise, en majuscules.

«Dans ces moments-là, les mots ont peu de sens mais toutes mes pensées Thomas», a commenté Patrick Bruel avant de poster : «Vos chansons n’ont jamais cessé de m’accompagner».

«Elle m'a beaucoup inspiré», a écrit Michel Polnareff.

«Infinie tristesse... Je pense si fort à toi Thomas», a dit Nolwenn Leroy. «Elle vivra dans nos cœurs et dans tout ce qu’elle a transmis au monde», a posté Zaz.

Françoise... «tout sera loin, donne-moi la main, là au final quand je prendrai le large…», a écrit le réalisateur François Ozon.

«Au revoir chère chère Françoise», a réagi Jean-Louis Aubert.

Tim Burgess, du groupe The Charlatans, lui a dit «Au revoir».

«Comment lui dire adieu ? Éternelle Françoise Hardy, légende de la chanson française, qui est entrée, par sa sensibilité et ses mélodies, dans le coeur de tout un pays. J’adresse à Thomas Dutronc, son fils, à sa famille et à ses proches mes plus chaleureuses pensées», a posté la ministre de la Culture Rachida Dati, en reprenant le titre de sa chanson de 1968 écrite par Serge Gainsbourg.

Le ministre délégué chargé de l’industrie et de l’énergie, Roland Lescure, a quant à lui salué «une voix, un style, des convictions, un visage. Et des chansons inoubliables. Et la classe absolue.»

Le président du Rassemblement national, Jordan Bardella, a publié un message en hommage à «l’interprète inoubliable de 'Tous les garçons et les filles’», saluant une personnalité «dont le courage et la dignité face à une terrible maladie forcent l’admiration.»

Hommage à Françoise Hardy, dont le courage et la dignité face à une terrible maladie forcent l’admiration.





Elle restera l’interprète inoubliable de Tous les garçons et les filles.





Gabriel Attal a lui aussi fait part de sa profonde émotion. «Icône française, voix singulière à la tranquillité farouche, Françoise Hardy aura bercé des générations de Français pour qui elle restera ancrée dans des moments de vie. Pour moi, c'est toute mon enfance. Message personnel écouté en boucle par ma mère dans la voiture. Ou encore Puisque vous partez en voyage que je chantais avec mes sœurs : elles étaient Hardy et moi Dutronc. Je pense à sa famille et à tous ses admirateurs.», a écrit le Premier ministre.

Icône française, voix singulière à la tranquillité farouche, Françoise Hardy aura bercé des générations de Français pour qui elle restera ancrée dans des moments de vie.





Pierre Lescure a écrit : «L'amie en chansons d'une vie… Merci, Françoise…»

L’amie en chansons d’une vie …



«Tellement triste d'apprendre le départ de Françoise Hardy à jamais dans nos cœurs. Je pense fort à Jacques et Thomas.», a dit Nagui.

«Françoise Hardy. Grande tristesse. L'élégance…», a sobrement écrit Michel Denisot.

Pour Michel Field, «elle était le talent et la discrétion, elle était la sensibilité et l'élégance. Elle avait le trac, ne mâchait pas ses mots et avait des lubies. La peine est si grande que même une ballade de Françoise Hardy ne calmerait pas le chagrin.»

«Françoise Hardy nous quitte. La pop est morte. Nous, les gamins des sixties, on avait tous la grande Françoise au cœur…», pleure le critique rock Philippe Manoeuvre.