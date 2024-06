Le groupe de rock japonais Mrs Green Apple supprime le clip de sa nouvelle chanson jugé raciste

Jeudi 13 juin, le groupe de rock japonais Mrs Green Apple a retiré le clip de sa nouvelle chanson «Columbus», après avoir été critiqué pour des scènes représentant Christophe Colomb avec des hommes ressemblant à des singes.

La vidéo montre trois personnages : Christophe Colomb, Napoléon Bonaparte et Beethoven. Tous trois apprennent à des êtres simiesques à faire diverses choses, comme monter à cheval et jouer des instruments de musique. Il n'en fallait pas davantage pour déclencher une polémique, au pays du Soleil-Levant.

Japanese musician Mrs. GREEN APPLE has released a mv in which Columbus educates monkeys to pull rickshaws. This was sponsored by Coca-Cola and planned by WPP and Dentsu. Perhaps the intent is to ridicule natives and Asians as monkeys, which is inexcusable. Pls report on this @BBC pic.twitter.com/gIMnWoYaVL

— teru (@TeruOrare) June 14, 2024