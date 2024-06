Mort de Françoise Hardy : le bouleversant hommage de son fils Thomas

Thomas Dutronc a, ce jeudi soir, rendu hommage à sa mère Françoise Hardy, décédée mardi, lors d'un poignant concert dans le Pas-de-Calais.

«J'ai la gorge qui se noue». Ce jeudi soir, soit deux jours après le décès de sa mère Françoise Hardy, Thomas Dutronc était en concert dans le cadre du Jazz Opale Festival, à Neufchâtel-Hardelot, dans le Pas-de-Calais.

Comme le rapporte Nice-Matin, il s’est présenté sur scène extrêmement ému. La gorge serrée, il n’a pas eu d’autre choix que de laisser le soin à ses musiciens, Stochelo Rosenberg, Ricky Gresset et Thomas Bramerie, d'interpréter «L’Amitié», l'une des chansons les plus connues de sa maman qu'il voulait chanter lui-même. «Il y a beaucoup d'émotion chez nous, j'ai essayé de chanter deux chansons de ma maman, mais j'ai la gorge qui se noue», a-t-il confié selon les propos rapportés par l'AFP.

L’interprète de «J’aime plus Paris» a finalement réussi à prononcer quelques paroles, très poignantes : «Parfois dans leurs yeux se glisse la tristesse (...) tu pourras partir au fin fond des nuages».

«J’ai l’impression, a-t-il dit-il aussi, qu’il y a un ‘Elephant in the room’ ». Cet’ Elephant in the room’ c’est le départ de ma maman vers d’autres cieux».

«Je n’ai pas eu envie d’annuler parce que c’est tout ce qu’elle n'aurait pas voulu, parce que j’avais aussi envie de jouer avec Rocky et Stocho. Et même s’il y a beaucoup d’émotions ces jours derniers, on va essayer de lui rendre hommage», a-t-il déclaré avec beaucoup de pudeur, suscitant une forte émotion dans le public.

Sa mère, Françoise Hardy, idole de la chanson française depuis les sixties, s’est éteinte ce mardi soir après une longue et douloureuse bataille contre la maladie.

«Maman est partie», avait tristement annoncé Thomas Dutronc en postant une photo de lui bébé dans les bras de sa mère.