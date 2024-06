Kate Middleton : sa participation à la parade Trooping the Colour était pour la princesse «un objectif à atteindre»

Alors que Kate Middleton, actuellement en chimiothérapie, a fait sa première apparition publique ce samedi 15 juin, une source a confié qu’assister à la parade anniversaire du roi était «sa décision» et «un objectif à atteindre» pour la princesse.

Un choix personnel. Une source proche de la famille royale est revenue sur les coulisses de sa participation aux festivités Trooping the Colour, qui se sont déroulées ce samedi 15 juin, marquant le grand retour de la princesse de Galles à un événement officiel depuis plus de six mois. La princesse, qui suit depuis mars dernier un traitement contre le cancer, a en effet selon cette source, citée par Vanity Fair, pris sa décision personnellement après avoir eu le feu vert de ses médecins.

«C'était la décision de la princesse et elle seule», a ainsi confié cet initié, soulignant que Kate Middleton en avait logiquement parlé avec son entourage. «Catherine a discuté de l'idée avec William et avec le roi, après avoir reçu le feu vert de son équipe médicale», a-t-elle poursuivi, donnant des nouvelles rassurantes de la princesses.

Un objectif à atteindre

Si sa participation était très attendue par le public, ce rendez-vous semble avoir également été symbolique pour la princesse de Galles dans sa bataille contre le cancer. Alors que selon cette source, l’épouse du prince William «se sent beaucoup mieux ces derniers temps», elle a par ailleurs expliqué que «le Trooping a été pour elle (Kate Middleton) une sorte d'objectif à atteindre».

Un objectif rempli avec brio par la mère de George, Charlotte et Louis, qui a fait sensation samedi et a longtemps été acclamée.