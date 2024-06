Harry Potter : le réalisateur et la scénariste de «Succession» aux manettes de la série HBO

HBO vient de dévoiler la composition de l'équipe créative de la future série événement Harry Potter. De bon augure, la showrunner et un réalisateur de la série acclamée «Succession» seront aux manettes.

La série Harry Potter de HBO a recruté une équipe créative de choc avec Francesca Gardiner, qui officiera en tant que showrunner, et Mark Mylod à la réalisation de plusieurs épisodes.

Le duo est notamment connu pour son travail sur la série «Succession», qui lui a valu d’être récompensé aux Emmy Awards. Unanimement saluée par la critique, «Succession» a notamment remporté le prix du meilleur drama à trois reprises (2020, 2022 et 2023), et Mark Mylod a également remporté l'Emmy de la réalisation en 2023, pour l'épisode «Le mariage de Connor».

Francesca Gardiner et Mark Mylod ont par ailleurs tous deux une longue expérience chez HBO. En plus de son travail primé sur «Succession», Francesca Gardiner a également travaillé sur «His Dark Materials», tandis que Mark Mylod a réalisé des épisodes de «Game of Thrones», «The Last of Us» et «Entourage».

Une «adaptation fidèle»

Dans un communiqué, HBO a déclaré que la nouvelle série serait «une adaptation fidèle de la série de livres bien-aimée de Harry Potter», avec «un nouveau casting pour une nouvelle génération de fans, pleine de détails fantastiques et de personnages très appréciés de Harry Potter».

Il avait été annoncé précédemment que l'adaptation de Harry Potter deviendrait une «série d'une décennie», chaque saison étant basée sur l'un des sept livres, et «mettant en vedette un nouveau casting».

En avril, Casey Bloys, PDG de HBO, a déclaré : «Nous sommes ravis de donner au public l'opportunité de découvrir Poudlard d'une toute nouvelle manière. Harry Potter est un phénomène culturel et il est clair qu'il existe un amour et une soif si persistants pour le monde sorcier. Cette nouvelle série Max Original plongera en profondeur dans chacun des livres emblématiques que les fans ont continué à apprécier pendant toutes ces années.»

A noter qu’il a récemment été annoncé que la nouvelle série Harry Potter, dont l'auteure JK Rowling fait partie des productrices exécutives, a été rebaptisée HBO Original plutôt que Max Original. Sa sortie est prévue pour 2026.