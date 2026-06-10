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The Pitt : une comédienne dévoile un changement important pour son personnage avant la saison 3

La comédienne Shabana Azeez est l'une des révélations de la série médicale. [© HBO MAX]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

La comédienne Shabana Azeez, l’interprète de l’interne en médecine Victoria Javadi dans la série «The Pitt», a confirmé que son rôle dans la saison 3 serait différent, son personnage n’évoluant plus aux urgences. 

Changement de voie professionnelle. Shabana Azeez est l'une des révélations de la série «The Pitt» sur HBO Max, dans laquelle elle brille dans le rôle de l’interne Victoria Javadi. La comédienne de 29 ans a toutefois confirmé au site américain Bustle que sa présence dans la saison 3 serait bien différente des deux précédentes, en raison de l’évolution professionnelle de son personnage. 

«Je quitte les urgences la saison prochaine. Je ne fais plus partie de cette équipe, je rejoins celle des internes en psychiatrie», a-t-elle indiqué. «C'est une ambiance très différente pour moi. Et je suis effrayée et nerveuse. Mais c'est un honneur de pouvoir montrer cette facette de la médecine», a-t-elle ajouté. 

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Les fans de la série ne sont pas tout à fait choqués par cette annonce, puisque le personnage de Victoria Javadi avait eu une révélation dans la saison 2 en constatant la dégradation de l’état mental de ses collègues. «Plus je passe de temps ici, plus je me rends compte de l’importance de la santé mentale – pour les patients et pour nous», avait-elle lancé au docteur Whitaker (Gerran Howell), qui lui avait rétorqué : «C’est peut-être une chose sur laquelle tu devrais te concentrer alors». 

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