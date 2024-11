«Game of Thrones», «Euphoria», «The Pitt», «The Penguin»… : les annonces du patron de HBO et Max Casey Bloys

Casey Bloys a fait de multiples annonces lors d’une conférence de presse organisée ce mardi. Le patron de HBO et Max a notamment évoqué les programmes dérivés de «Game of Thrones», la suite très attendue d’«Euphoria» ou encore la polémique autour de la série médicale «The Pitt».

Après avoir levé le voile dimanche sur ses prochains programmes dont il a dévoilé des images inédites dans un trailer, HBO a encore fait quelques annonces ce mardi par la voix de Casey Bloys.

Parmi ses déclarations, le PDG de HBO et Max a fait savoir que tout espoir n’était pas perdu de voir un jour naître un spin-off de «Game of Thrones» sur Jon Snow, alors que la série dérivée consacrée à ce personnage avait semble-t-il été abandonnée un peu plus tôt cette année. «Peut-être que nous essaierons à nouveau», a déclaré Casey Bloys.

Toujours au sujets des programmes dérivés de la série GOT, il a également évoqué le film «Game of Thrones». Il a confirmé que Warner Bros., filiale de HBO, développait un éventuel long-métrage «Game of Thrones», ajoutant que George RR Martin, auteur des livres, était impliqué dans ce processus. «Ils vont développer une idée», a déclaré Casey Bloys. «Nous verrons si c'est bon. Nous lirons les scripts avec eux. Je pense que cela pourrait être amusant et intéressant. C'est le but du développement, voyez-vous, y a-t-il une histoire qui mérite d'être présentée en salle et dans un grand spectacle ? Je pense que ce serait amusant.»

Le «mariage difficile» de House of the dragon avec George R.R. Martin

Le directeur de HBO et de Max a aussi répondu aux critiques formulées par l'auteur de «Game of Thrones» George R.R. Martin à l'encontre de la saison 2 de «House of the Dragon», l'adaptation de son roman «Fire & Blood». En septembre, environ un mois après la fin de la deuxième saison, l’auteur avait publié un long texte détaillant ce qui, selon lui, n'avait pas fonctionné dans la saison, en particulier les changements apportés par le co-créateur et showrunner Ryan Condal au livre pour la série, qui, selon lui, auraient un effet significatif sur les saisons 3 et 4. «Quand Ryan Condal m’a dit pour la première fois ce qu’il avait l’intention de faire, il y a longtemps (en 2022, peut-être), je me suis opposé à cela, pour toutes ces raisons», avait écrit George RR Martin. «Et il y a des variations plus grosses et plus toxiques à venir, si ‘House of The Dragon va de l’avant avec certains des changements envisagés pour les saisons 3 et 4…»

Comme le rapporte Variety, Casey Bloys a minimisé les difficultés. «Nous aimons George», a-t-il déclaré. «Évidemment, je dirais que George et 'Game of Thrones' ont vraiment changé le cours de HBO. Je veux donc qu'il soit heureux. Il est très important pour moi, pour nous. Mais lorsque nous créons des séries, vous savez, vous construisez un mariage et les mariages peuvent être difficiles, surtout lorsque Ryan prend des décisions créatives, adapte son travail. Cela peut être difficile et comme tout mariage, parfois, ça devient difficile.» «Est-ce que je préférerais que tout le monde s'entende bien et que tout se passe bien ?» a poursuivi Casey Bloys. «Bien sûr. Mais c'est un processus créatif. Il y aura toujours des difficultés, et il faut s'y attendre.»

«Euphoria» saison 3 bien sur les rails

Concernant la série «Euphoria», la saison 3 est toujours sur les rails, a confirmé Casey Bloys. HBO avait précédemment annoncé que cette dernière entrerait enfin en production en janvier 2025, soit presque trois ans après la première de la saison 2.

«Nous tournons Euphoria», a-t-il déclaré aux journalistes, selon les propos rapportés par Variety. «Je pense que nous avons une date de début, mi-janvier ou fin janvier. Rien n'a changé. Quelqu'un a dit quelque chose en ligne, et tout a commencé. Nous tournons la saison. J'ai lu les scripts. Nous sommes heureux. Nous avançons. Tous les acteurs sont dans la série.» «Je sais que la série attire beaucoup d'attention maintenant parce qu'elle a créé de véritables stars de cinéma (dont Zendaya, Sydney Sweeney, Elordi, Hunter Schafer, NDLR) et qu'elles ont divers projets en cours, mais nous tournons cette saison, donc rien n'a changé», a-t-il ajouté, précisant qu’il y aurait «huit épisodes.»

Pour mémoire, le créateur de la série récompensée par neuf Grammy Awards, Sam Levinson, avait confié à Variety que la troisième saison inclurait un saut dans le temps de cinq ans.

«The Pitt» attaquée par la succession de Michael Crichton

Casey Bloys a aussi abordé la polémique autour de la série médicale «The Pitt» qui voit Noah Wyle, star de la série médicale culte des années 1990 «Urgences», renfiler une blouse.

Le boss de HBO a assuré que le procès intenté par la succession de Michael Crichton (créateur d'«Urgences») - qui argue que la prochaine série Max est un reboot non autorisé - ne devrait pas avoir d'impact sur le lancement de «The Pitt». «Je ne suis pas censé parler de litiges en cours, mais je dirais que l'idée qu'une série ne puisse pas se dérouler dans une salle d'urgence semble quelque peu irréaliste à première vue», a-t-il déclaré, avant d’ajouter : «Je veux dire, c'est une sorte de norme à la télévision. Je ne prévois pas d'impact sur la série elle-même, mais je laisserai cela aux avocats de Warner Bros.»

Une saison 2 à «The Penguin» ?

Enfin, alors que «The Penguin» vient de conclure sa première saison, largement saluée par la critique, interrogé sur la possibilité d'une deuxième saison de la série dérivée de «The Batman» de Matt Reeves, Casey Bloys a fait savoir que cette question devait être posée plutôt à Matt Reeves, ainsi qu’à la showrunner Lauren LeFranc et à la star Colin Farrell. «Je pense que ce sera à Matt, Colin et Lauren de voir s'il y a une histoire qui les intéresse. J'ai bon espoir, et évidemment, ça a été très amusant et très réussi, mais je vais les laisser décider s'ils veulent raconter une autre histoire.»

Colin Farrell, qui s'était pourtant montré frileux à l'idée, semble désormais partant, ayant déclaré au Hollywood Reporter : «S'il y a une bonne idée [pour la saison 2], et que le scénario est vraiment musclé et aussi fort, voire plus fort sur le papier que la première saison, bien sûr que je le ferai.» Mais l’attente risque d’être longue, car Matt Reeves travaille actuellement sur The Batman II, dont la sortie est prévue en octobre 2026.