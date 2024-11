Damso : 4 choses à savoir sur son nouvel album «J'ai menti»

Le rappeur belge Damso a présenté vendredi 15 novembre son nouvel album «J'ai menti». Un opus surprise, que l’artiste sort quelques mois avant BEYAH, attendu en mai 2025, et que la star a annoncé comme étant son dernier.

Un album surprise

Si Damso a soigneusement orchestré depuis la fin octobre la sortie de ce nouvel opus, proposant notamment à ses fans plusieurs sessions d’écoutes à Bruxelles, Paris, Lille, Lyon, Marseille et Montréal, «J’ai menti» n’en reste pas moins un album surprise. Rien ne laissait présager la sortie de ce cinquième album studio, après «Batterie faible», sorti en 2016, suivi de «Lithopédion» (2018), «QALF» (2020) et «Ipséité» (2017).

Une production éclair

Trois mois seulement, c’est le temps qu’il a fallu à Damso, 32 ans, pour écrire, enregistrer et produire les onze titres de ce nouvel album. Un opus dont l’idée a germé cet été après une rencontre du rappeur avec un fan au détour d’une rue, ce dernier ayant demandé à l’artiste aux productions rares de reprendre la plume, comme le raconte le Parisien. Réputé pour être un perfectionniste, Damso n’a jamais sorti d’album aussi vite.

Un troisième duo avec Angèle

Cet opus marque la troisième collaboration entre Damso et Angèle. Les deux Belges signent en effet un troisième duo sur cet album avec le titre «Tout tenter», après «Silence», leur première collaboration en 2018, et «Démons», trois ans plus tard. Angèle n’est pas la seule à faire une apparition sur ce disque puisque les rappeurs français Kalask et Kalash Criminel sont respectivement présents sur les morceaux «Limbisa ngai» et «Alpha». Damso signe aussi un duo avec son frère Michkavie sur le titre «Money».

L’avant-dernier album de sa carrière

«J’ai menti» pourrait être l’avant-dernier album studio de Damso, l’un des rappeurs francophones les plus populaires. En juillet dernier, l'artiste belge a en effet annoncé sur ses réseaux qu’il prendrait sa retraite musicale après la sortie de BEYAH, un opus attendu le 30 mai 2025 et terminé depuis le 1er août, comme Damso l'a annoncé sur ses réseaux. Ce n’est toutefois pas la première fois que l’artiste explique vouloir tirer sa révérence. Il avait déjà évoqué cette option il y a deux ans.