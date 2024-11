Céline Dion pourrait se produire au Stade de France en 2026 et dévoiler un duo avec Adèle, selon les informations de Fabien Lecœuvre

Céline Dion va bien opérer son grand retour l’année prochaine. Selon les informations du spécialiste musique Fabien Lecœuvre, la star a un agenda bien chargé pour les mois à venir. Elle pourrait notamment se produire au Stade de France en 2026, et dévoiler un potentiel duo avec Adele.

Des annonces de taille. Invité sur le plateau de «Touche pas à mon poste», lundi 25 novembre, Fabien Lecœuvre a annoncé avoir récupéré le planning de la star de 56 ans. Et l’agenda de l’interprète de «My heart Will Go On», qui sortira deux albums l'année prochaine, pourrait bien compter plusieurs temps forts qui vont ravir les fans. Parmi eux : Céline Dion pourrait dévoiler un potentiel duo avec Adele, avant de se produire en France en 2026.

«On murmure le nom d’Adele»

Des informations qu’il a détaillées ce mardi sur les ondes d’Europe 1, face à Pascal Praud, revenant précisément sur ce planning. A commencer par «la sortie en février 2025 de son nouveau titre en anglais». Une chanson qui sera disponible sur toutes les radios dans plus de 170 pays, avant la sortie de son nouvel album en anglais en mars 2025, précise-t-il.

Cet opus composé de quatorze titres pourrait ainsi être doté d’un duo d’exception. «On murmure le nom d’Adele», a noté Fabien Lecœuvre, rappelant que fin octobre, Céline Dion a assisté au concert de la chanteuse britannique à Las Vegas, précisant par ailleurs qu’Adele est de son côté une grande fan de la star québécoise.

Un grand retour de Céline Dion : "en février 2025, on va pouvoir écouter son nouveau titre en anglais, en mars 2025 on aura son nouvel album en anglais avec un duo probablement avec la chanteuse Adèle" selon @FabienLecoeuvre #PascalPraudEtVous @PascalPraud #Europe1 pic.twitter.com/1j0dzWwYId — Europe 1 (@Europe1) November 26, 2024

Mais ce n’est pas tout. Outre son album en anglais, la star dévoilera un opus en français en septembre 2025, dont trois titres sont composés par Jean-Jacques Goldman, a confirmé Fabien Lecœuvre, qui a par ailleurs donné des nouvelles de la santé de Céline Dion.

Un retour sur scène en novembre à Las Vegas

Selon ses informations, la star diagnostiquée de la maladie de l’homme raide en décembre 2022, pathologie qui l’a contrainte à annuler tous ses concerts depuis plus de deux ans, irait mieux. «Apparemment, elle a eu un traitement parallèle à son traitement médical et cela fonctionne plutôt bien», a expliqué le spécialiste musique.

Elle aurait d’ailleurs déjà organisé son retour sur scène. La star serait ainsi attendue durant deux mois, en novembre et décembre 2025, à Las Vegas, où elle se produirait en alternance avec un autre artiste. «Là encore, on murmure le nom d’Adele», a expliqué Fabien Lecœuvre, malgré les déclarations de l'artiste britannique, le week-end dernier, lors de son ultime concert à Las Vegas, expliquant ne pas savoir quand elle remonterait sur scène.

Autre bonne nouvelle, Céline Dion pourrait également monter sur scène en France en 2026.

«Elle s’installerait en France à partir d’avril 2026 pour se produire probablement au Stade de France, nom qui circule à Montréal, en juin 2026» a conclu Fabien Lecœuvre. Un planning qui s’annonce bien chargé, après la sensationnelle performance de Céline Dion, cet été lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de Paris.