Thanksgiving 2024 : voici la véritable origine de cette fête américaine

Aussi populaire que Noël aux États-Unis, la fête de Thanksgiving, ou «action de grâce», est célébrée en famille le quatrième jeudi de novembre. Quelle est son origine ?

C'est un jour très important aux États-Unis. Ce jeudi 28 novembre, près de 80 millions d'Américains ont prévu de célébrer la fête de Thanksgiving. Comme chaque année, et ce, depuis 1941, après une décision de Franklin Delano Roosevelt, cette fête est célébrée le quatrième jeudi de novembre.

Selon la version la plus répandue, son origine remonte aux premiers colons qui ont pris la décision de s’installer en Amérique, au XVIIe siècle.

En 1620, le Mayflower, navire qui transportait les pères pèlerins britanniques, est arrivé sur le sol nord-américain dans ce que nous connaissons aujourd'hui comme étant le Massachusetts. Les 102 passagers et 30 membres d’équipage ont commencé à y bâtir une ville, Plymouth. Malheureusement, l'hiver, particulièrement rude, a eu raison de la moitié de l'équipage.

Une rencontre déterminante

Mais le sort a finalement joué en leur faveur. Deux Amérindiens du peuple de Wampanoag ont décidé de venir en aide aux pèlerins, confrontés à la famine. L'un d'eux, nommé Squanto, parlait anglais, car il avait été capturé par le passé pour être fait esclave à Londres.

Mais il a fini par réussir à s'échapper et à rentrer sur ses terres natales. Ensemble, ils ont appris aux Britanniques à chasser, à pêcher et surtout à cultiver et à récolter le maïs. Grâce à ces conseils, les pèlerins ont obtenu une récolte exceptionnelle l’année suivante.

Une dinde graciée par le président

Pour les remercier, le gouverneur de la colonie, William Bradford, a alors décidé de proclamer un jour de remerciements et d’actions de grâce que les pèlerins ont partagé avec eux.

À cette occasion, les Amérindiens ont apporté des dindes à rôtir, un mets que les Américains ont encore le plaisir de déguster aujour­d’hui. Seulement une est graciée par le président, un acte symbolique que la Maison-Blanche réalise depuis la fin des années 1980.

Ce moment fait partie des nombreuses traditions qui accompagnent la journée, comme les parades dans les villes ou les matchs de football américain. De manière plus commerciale, la date marque également le début du Black Friday, un jour de réductions conséquentes dans les magasins, et qui s'est ensuite exporté.