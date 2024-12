Taylor Swift : voici 3 chiffres affolants sur son «Eras Tour» qui s’achève ce dimanche

Ce dimanche, Taylor Swift donne le dernier concert de son «Eras tour» à Vancouver, au Canada. Une tournée mondiale exceptionnelle, lancée en mars 2023. Voici trois chiffres incroyables pour mesurer toute l’ampleur du phénomène.

Plus de 2 milliards de dollars de ventes de billets

Depuis son lancement le 17 mars 2023, l’«Eras Tour» de Taylor Swift est tout simplement devenu la tournée mondiale la plus lucrative de tous les temps. Selon le magazine spécialisé Pollstar le chiffre des ventes de billets est estimé à plus de 2 milliards de dollars.

Aucun chiffre officiel n’a pour l’instant été communiqué, mais la star fait mieux que Madonna ou encore Elton John et les 939 millions de dollars enregistrés par sa tournée d’adieu après cinq ans et 328 spectacles. En décembre 2023, l'artiste avait déjà écoulé plus d'un milliard de dollars de billets, devenant la première artiste de l'histoire à réaliser un tel exploit.

Près de 150 concerts en moins de deux ans

Taylor Swift a donné dans le cadre de son «Eras Tour» pas moins de 149 concerts en un an et neuf mois. Une tournée passée par quelque cinquante villes, en Amérique, en Asie ou encore sur le Vieux Continent.

Lancée en Arizona aux Etats-Unis, ce méga show de 3h15 est passé par l’Europe au printemps dernier. Taylor Swift a donné six concerts dans l’Hexagone, quatre à Paris et deux à Lyon, devant plus de 200.000 spectateurs.

Une activité sismique de magnitude 2,3 enregistrée

Taylor Swift peut compter sur son public pour vibrer à l’unisson et même faire trembler la terre. Lors de plusieurs concerts de l’«Eras tour» une activité sismique a été enregistrée aux abords des salles où se produisait la star.

En juillet 2023, une activité sismique équivalant à une magnitude de 2,3 a ainsi été mesurée lors de deux de ses shows à Seattle. Un épisode qui s’est reproduit à plusieurs reprises notamment à Édimbourg en Ecosse, en juin dernier. Ces secousses sismiques ont été enregistrées dans un périmètre de six kilomètres.