Taylor Swift : une déclaration de la chanteuse désignée citation la plus marquante de l'année par la célèbre Université Yale

L'Université Yale a élu une déclaration de Taylor Swift comme étant la citation la plus remarquable de l'année 2024.

Taylor Swift s’est hissée au sommet du classement annuel des citations marquantes de l’Université Yale grâce à sa remarque humoristique, «femme chat sans enfant», selon un rapport de l’Associated Press.

Cette phrase provient d’une publication Instagram de septembre, où la chanteuse exprimait son soutien à la candidature de Kamala Harris à la présidence. Elle avait partagé une photo d’elle tenant Benjamin, l’un de ses chats, et signé : «Avec amour et espoir, Taylor Swift, dame aux chats sans enfant».

L’expression fait écho à une déclaration controversée de 2021, dans laquelle JD Vance, désormais vice-président élu, avait comparé les démocrates à «une bande de dames à chats sans enfants, malheureuses dans leur vie et leurs choix, cherchant à rendre le pays tout aussi malheureux». Cette citation, extraite d’une interview sur Fox News avec Tucker Carlson, avait refait surface lors de la campagne présidentielle de Donald Trump, et a depuis trouvé sa place dans la culture pop, utilisée notamment par Selena Gomez et Candice Bergen lors des Emmy Awards.

L'Artiste la plus écoutée sur les plates-formes musicales

Le président Joe Biden est arrivé en deuxième position avec sa récente annonce de gracier son fils Hunter, tandis que le président Donald Trump a clôturé le podium avec sa fausse déclaration : «A Springfield, ils mangent les chiens, les gens qui sont venus. Ils mangent les chats» lors de son débat en septembre. Ce commentaire a renforcé de fausses rumeurs affirmant que des migrants haïtiens capturaient et consommaient des animaux de compagnie, réitérant ainsi la rhétorique incendiaire et anti-immigration qu’il a souvent employée pendant ses campagnes.

«Veuillez noter que les éléments de cette liste ne sont pas nécessairement des citations éloquentes ou admirables, mais qu'ils ont été choisis parce qu'ils sont célèbres ou importants ou particulièrement révélateurs de l'esprit de notre époque», a souligné Fred Shapiro, directeur associé de la bibliothèque de droit de Yale et conservateur de la liste, à propos du classement.

Ce nouvel hommage intervient peu après que la musicienne a été sacrée artiste la plus écoutée sur Spotify, Apple Music et Amazon Music. Billboard l’a également désignée comme la deuxième plus grande star de la pop du XXIᵉ siècle, juste derrière Beyoncé.

Taylor Swift termine actuellement sa tournée «Eras Tour», qui a battu tous les records, donnant son dernier concert à Vancouver (Canada) le dimanche 8 décembre.