Techno Parade : l'édition 2025 annulée en raison de difficultés financières

Défilé festif et vitrine annuelle des musiques électroniques, la Techno Parade 2025 a été annulée, faute de budget.

Une grosse déception pour les fans d'électro. Annulée l’année dernière à cause des Jeux olympiques, la Techno Parade ne sera pas de retour cette année. L’événement, qui devait avoir lieu en septembre prochain dans les rues de Paris, a en effet été annulé en raison de difficultés financières.

Rendez-vous phare des musiques électroniques, de la techno à la house en passant par la trance et la drum’n’bass, la Techno Parade est «principalement soutenue par les marques privées, (or) celles-ci sont de plus en plus difficiles à mobiliser», a annoncé Technopol, qui est chargé de l’organisation du défilé, dans un communiqué transmis à l'AFP.

une nouvelle édition en 2026

«L'objectif est clair (...) La prochaine édition aura lieu en 2026, cette année (2025, NDLR) étant marquée par une réflexion avec les partenaires publics et privés sur un modèle renouvelé et tout aussi ambitieux de la Techno parade, plus de 25 ans après sa création», a expliqué l’association.

«Nous avons donc pris la décision de repenser notre modèle de financement, travailler avec des partenaires sur le long terme, afin de préserver notre événement et le faire vivre sur la durée», a-t-elle ajouté, rappelant que l’édition 2026 sera d’autant plus marquante car Technopol travaille actuellement sur une inscription des ‘Musiques électroniques françaises’ à l’inventaire national du Patrimoine culturel immatériel de l'Unesco», une initiative à laquelle le président Macron s'est dit favorable.

«une humiliation pour Paris»

Pour l’ancien ministre de la Culture Jack Lang, qui a participé à la création de la Techno Parade, en 1998, cette annulation est «une humiliation pour Paris, la France et la French Touch, au moment même où le président Macron a proposé l’inscription de la French Touch qui réunit les grands noms de la musique électro au patrimoine de l’Unesco».

«La musique électronique a besoin d’un grand événement populaire, a-t-il déclaré auprès de l'AFP. L’argent se trouve et les concours s’obtiennent. Il faut que la Mairie de Paris et l’État prennent une initiative forte dans les prochains temps».

À la rentrée, les amateurs d'électro pourront toutefois participer à la «Paris Electronic Week» qui, pour rappel, se tiendra du 11 au 14 septembre à la Cité fertile de Pantin (Seine-Saint-Denis).