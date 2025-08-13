Pirates des Caraïbes 6 : Johnny Depp va reprendre le rôle de Jack Sparrow, selon le producteur Jerry Bruckheimer

Dans un entretien avec le site américain Entertainment Weekly, le producteur Jerry Bruckheimer a affirmé que Johnny Depp accepterait de reprendre le rôle de Jack Sparrow dans un sixième volet de «Pirates des Caraïbes», si le scénario lui convient.

Un retour inespéré. Selon le producteur Jerry Bruckheimer, Johnny Depp serait favorable à l’idée de reprendre le rôle de Jack Sparrow dans un sixième volet de «Pirates des Caraïbes». «S’il aime la manière dont le scénario est écrit, je pense qu’il le fera. Tout dépend de ce qui se trouve sur la page, on le sait tous», a-t-il indiqué au site américain Entertainment Weekly, confirmant avoir eu une conversation à ce sujet avec le comédien.

«Nous continuons de travailler sur ce scénario. On veut le faire. Il nous faut juste trouver le bon script. Ce n’est pas encore tout à faire le cas, mais on s’en rapproche», a-t-il ajouté. L’an dernier, Jerry Bruckheimer avait confié à EW que le scénariste Jeff Nathanson, qui a écrit le scénario de «Pirates des Caraïbes : La vengeance de Salazar» sorti en 2017, avait rejoint le projet. «Il a trouvé le truc. Il a écrit un superbe troisième acte. Il faut désormais améliorer le premier et le second, et ce sera bon», avait-il expliqué.

Avec cinq films sortis entre 2003 et 2017, la saga «Pirates des Caraïbes» a rapporté plus de 4,5 milliards de recettes à Disney. La multinationale aux grandes oreilles avait toutefois décidé de mettre un terme à son association avec Johnny Depp après les accusations de violences conjugales avancées par son ex-épouse, Amber Heard, dans une tribune publiée en 2018. En 2020, Disney avait indiqué travailler sur deux nouveaux films «Pirates des Caraïbes», dont un reboot emmené par Margot Robbie.

En novembre 2022, la star du film «Barbie» avait confié à Vanity Fair que le projet d’un film avec des personnages féminins avait été abandonné par Disney. Ce que réfute Jerry Bruckheimer, qui assure que le développement d’un sixième volet ne remet aucunement en cause la version avec Margot Robbie. «Je pense que Disney reste très motivé à l’idée de faire la version avec Margot également», avait-il lancé en mai 2024, assurant qu’il s’agissait de «deux films totalement différents».